버추얼 밴드, 월드컵 응원가로 첫 발…테사르, 10일 '알레 코리아' 발매

사진제공=TANK ENM

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[스포츠조선 정빛 기자] '버추얼 아이돌 밴드' 테사르가 월드컵 응원가를 통해 가요계에 첫발을 내딛는다.

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테사르는 오는 10일 정오 디지털 싱글 '알레 코리아(Alle Korea)'를 발매한다.

'알레 코리아'는 록 밴드 사운드를 기반으로 한 월드컵 응원곡으로, 반복적인 후렴과 강한 에너지를 앞세워 축제 분위기를 담아냈다. 누구나 쉽게 따라 부를 수 있는 구성이 특징이다.

음원 발매에 앞서 공개된 콘셉트 포토에서는 테사르의 밴드 색깔도 드러났다. 멤버들은 레더 스타일링과 대형 스피커를 배경으로 강렬한 분위기를 연출하며 록 밴드 이미지를 강조했다.

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반면 다른 컷에서는 서로에게 기대거나 장난기 있는 표정으로 자유로운 팀 분위기를 보여줬다.

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테사르는 제로(XERO), 카제(KAZE), 라이(RAI)로 구성된 3인조 버추얼 아이돌 밴드다. '목소리를 높이고(Get Loud), 새로운 바람을 일으키며(Get Wind), 모든 준비를 마쳐라(Get Ready)'라는 슬로건을 내세우고 있다.

테사르의 '알레 코리아' 뮤직비디오 티저는 6일 오후 6시 공개되며, 음원은 오는 10일 정식 발매된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com