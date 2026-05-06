'극 I' 신혜선 "유재석이 내 추구미…성향 숨기려 텐션 올린다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 신혜선이 자신의 '추구미'로 유재석을 꼽으며 내향인들의 공감대를 자극했다.

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6일 공개된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 유튜브 선공개 영상에는 '극 내향인 신혜선. 추구미는 외향인! 마음껏 표출한〈은밀한 감사〉 회식 신 비하인드 대공개'라는 제목의 영상이 담겼다.

이날 신혜선과 유재석은 '극 I(내향형)' 성향다운 현실 공감 토크로 웃음을 안겼다. 유재석은 "3년 전 '유 퀴즈'에 출연했을 때도 여행, 취미, 맛집 아무것도 안 내킨다고 했었다"며 "사람들이 아직도 '요즘도 집에만 계세요?'라고 묻는다"고 말했다.

이에 신혜선은 "주변에서 너무 걱정을 하신다"며 "그래서 일부러 텐션 높은 척도 하고 운동도 나간다"고 털어놨다. 이어 "목소리 톤도 올리고 굉장히 신난 척한다"며 사람들의 이야기에 과한 리액션을 하게 된다고 솔직하게 고백했다.

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신혜선의 이야기를 들은 유재석은 "보는 눈들이 있으니까 '나 원래 되게 잘 노는 사람인데 안 노는 거야. 너희가 좀 알아야 해'라는 마음인 것"이라고 정확히 짚었고, 신혜선은 "맞다. 내 추구미다"라며 폭풍 공감해 웃음을 자아냈다.

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이날 방송에서는 화제를 모은 드라마 '은밀한 감사' 회식 장면 비하인드도 공개된다. 신혜선은 극 중 '멍청이' 노래와 춤을 완벽하게 소화하기 위해 집 화장실에서 연습했다는 에피소드를 전하며 반전 매력을 드러낼 예정이다.

또한 최근 공개된 '레이디 두아' 속 '사라 킴' 캐릭터 비하인드부터 무명 시절 자신을 묵묵히 믿어준 어머니에 대한 이야기까지 진솔하게 털어놓는다. 신혜선은 "나의 단단함은 엄마에게서 왔다"고 고백하며 깊은 울림을 전할 전망이다.

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tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.

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olzllovely@sportschosun.com