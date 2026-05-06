82메이저, 미니 5집 초동 12만장 돌파..커리어 하이 찍었다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 82메이저가 국내 주요 음반 차트는 물론, 글로벌 아이튠즈까지 휩쓸었다.

Advertisement

82메이저는 미니 5집 'FEELM'(필름)으로 초동 판매량(4월 28일~5월 4일) 12만 238장을 기록하며 데뷔 후 처음으로 12만 장 고지를 넘어섰다. 이는 전작 'Trophy'(트로피)가 기록한 성과를 단숨에 갈아치운 수치다.

국내를 비롯해 글로벌 시장에서의 반응도 뜨겁다. 이번 앨범은 발매 당일 한터차트 일간 음반 차트 2위, 주간 음반 차트 7위(4월 27일~5월 3일)에 올랐으며, 타이틀곡 'Sign'(사인)은 멜론 '핫 100'(발매 30일 내) 차트에 안착했다. 중국 최대 음원 플랫폼 왕이뮤직에서는 한국어 노래 차트 20위, 급상승 차트 29위, 신곡 차트 63위에 진입하는 등 단계별 성장을 보여줬다. 최근 중국 '웨이보 인터내셔널 엔터테인먼트 어워드'에서 '올해의 잠재력 해외 그룹상'을 수상한 데 이어 음원 차트에서도 유의미한 성적을 거두며 글로벌 'K팝 대세'로의 도약을 알렸다.

아이튠즈 차트에서는 발매 첫날 데뷔 후 처음으로 스페인 아이튠즈 '톱 100 송 다운로드' 차트 1위에 등극했다. 뿐만 아니라 베트남 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 1위를 비롯해 터키, 캐나다, 인도네시아, 일본 등 세계 각국 차트에 이름을 올리며 막강한 글로벌 저력을 드러냈다.

Advertisement

82메이저의 활약은 국내 주요 음악 방송에서도 돋보인다. Mnet '엠카운트다운', KBS 2TV '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에 잇달아 출연한 이들은 올블랙 슈트와 화이트 의상을 오가며 훈훈한 비주얼을 자랑했다. 또 여유로운 무대 매너와 탄탄한 라이브 실력으로 무대마다 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

Advertisement

한편 82메이저는 2023년 데뷔해 '퍼스트 클래스'(FIRST CLASS), '일리걸'(Illegal), '가십'(Gossip), '가시밭길도 괜찮아', '페이스 타임'(Face Time), '촉'(Choke), '혀끝'(Stuck) 등의 곡으로 사랑받았다.

joyjoy90@sportschosun.com