최강희, 폐지 줍더니 물류센터 상하차까지 "촬영보다 살맛 나고 보람차"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 최강희가 이번에는 물류센터 상하차 일까지 도전했다.

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6일 유튜브 채널 '나도 최강희'에서는 '충청남도까지 오픈런. 신기한 물류센터? 이건 못 참지ㄷㄷ'라는 제목의 영상이 게재됐다.

아침 일찍부터 충청남도 아산으로 간 최강희는 한 물류센터에서 상하차 일에 도전해보기로 했다. 사장님은 알고 보니 최강희의 절친인 미자 씨와 사촌지간이었다. 브랜드 매장도 자체적으로 운영하는 이 물류센터는 전국을 하루 만에 다 간다고. 판매 물품을 구경하던 최강희는 본격적인 상하차 일에 도전해보기로 했다. 물류창고에서 주문량에 맞는 물품을 정리하던 최강희는 270mm 사이즈의 장화 3개를 찾아오라는 말을 장화 270개로 알아듣는 실수를 하기도 했다.

너무 넒은 물류창고라 직원들도 물건 위치를 찾는데 헤매기도 했다. 제작진은 한 직원에게 "물건 위치 외우시는데 얼마나 걸렸냐:고 물었고 직원은 "1년 정도 걸렸다"고 밝혔다.

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이를 듣던 최강희는 "한 달? 1~2주 일하면 2층 물건 위치는 알 수 있지 ?腑楣?고 물었고 직원은 "2주 정도 걸릴 거 같다"고 답했다. 이에 최강희는 "못 찾을 수 있다. 2주 이상 일 열심히 해야 한다"고 안심했다.

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물류센터에서 다양한 업무에 도전한 최강희는 "미자 사촌 동생 회사에 와서 체험했는데 확실히 요새 촬영하면서 지치고 힘들었는데도 여기 와서 일하고 나니까 더 살맛이 나는 거 같고 참 보람된 하루였다"는 소감을 밝혔다.

한편, 최강희는 유튜브 채널 '나도 최강희'를 통해 다양한 일에 도전하고 있다. 최근에는 하루 종일 폐지를 줍는 일에 도전하며 어르신들의 노고를 직접 겪어 화제가 됐다.

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wjlee@sportschosun.com