'전상우♥' 박정아 "평생 소원이 이혼이라는 말..이젠 이해돼" 의미심장 발언

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 쥬얼리 박정아가 이혼에 대해 언급했다.

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지난 6일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에 '천하의 서인영이 꼼짝도 못하는 쥬얼리 센언니들 등판 (+박정아, 이지현)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 서인영은 박정아, 이지현을 향해 "우리는 자주 통화는 하는데 이번엔 진짜 오랜만에 만났다. 왜냐면, 서로 애를 키우니까 너무 바쁘다"고 전했다.

이어 서인영은 "나 첫 번째 결혼 때 만난 거 아니야. 언니도 나 이혼할 줄 알았어?"라고 물었고, 이에 박정아는 "솔직히 (이혼)안 했으면 좋겠다라고 생각하고 살았다. 결혼한 사람들은 다 평생의 소원이 이혼 아니냐"라고 발언해 눈길을 끌었다.

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그러면서 박정아는 "내가 신혼 때 뮤지컬을 했었는데 그때 여자 선생님이 계셨다. 그냥 말씀 막 하시다가 '내 평생의 소원은 이혼이다'라고 하더라. 그런데 나는 그때 신혼이었으니까 얼마나 달콤해. 그러니까 그런 게 이해가 잘 안됐다"면서 "근데 알겠더라고. 아, 저렇게 평생의 소원이 이혼일 수도 있겠다라는 생각이 들더라. 그분의 생각이 이해가 되더라"라고 강조했다.

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이를 들은 서인영은 "정아언니는 항상 평온하게 살고 싶어 했다"고 전했다.

한편 박정아는 지난 2016년 프로골퍼 전상우와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com