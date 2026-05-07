[청룡랭킹] 신동 빈예서, 젠지스타 타이틀 품에 안았다

출처=빈예서 인스타그램

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'트로트 신동' 빈예서가 다시 한번 MZ세대 트로트 아이콘으로서의 저력을 입증했다.

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빈예서는 지난 24일 종료 된 '청룡랭킹' 4월 젠지스타(Gen-Z Star) 부문 투표에서 총 득표율 47.18%라는 압도적인 수치로 1위를 차지했다.

투표 초반부터 탄탄한 팬덤의 지지를 바탕으로 치열한 선두 싸움끝에 얻은 결과다.

2위는 '리틀 싸이' 황민우가 차지했다. 황민우는 28.45%의 득표율을 기록하며 추격에 나섰으나, 과반에 가까운 득표율을 기록한 빈예서의 독주를 막기에는 역부족이었다.

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4월 젠지스타 상위권 최종 순위는 1위 빈예서(47.18%), 2위 황민우(28.45%), 3위 유지우(13.64%), 4위 이수연(3.75%), 5위 정동원(3.26%) 순으로 마무리 됐다.

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최근 SBS M '더트롯쇼'와 MBC ON '트롯챔피언' 등에서 상위권에 이름을 올리며 차세대 트로트 여제의 면모를 과시하고 있는 빈예서는, 특유의 호소력 짙은 보이스와 완성도 높은 무대 매너로 전 연령층의 고른 사랑을 받고 있다.

특히 오디션 프로그램 종료 이후에도 식지 않는 인기를 구가하며 각종 지역 축제와 방송가에서 섭외 1순위로 꼽히고 있다.

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팬덤 '예서랑'의 전폭적인 지원사격 속에 청룡랭킹 정상에 오른 빈예서는 이번 우승을 통해 단순한 유망주를 넘어 명실상부한 '대세 스타'로 거듭난 빈예서의 활약이 기대된다.

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한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.