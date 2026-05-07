식집사 송강호에 트러블메이커 구교환까지..'정원사들' 첫 삽 떴다

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[스포츠조선 조지영 기자] 코미디 영화 '정원사들'(남동협 감독, 하이브미디어코프 제작)이 지난 4월 29일 첫 삽을 떴다.

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지난달 크랭크 인 한 '정원사들'은 '핸섬가이즈'로 감각적인 연출력을 입증한 남동협 감독의 신작이자, 대배우 송강호와 대세 배우 구교환의 만남으로 일찌감치 화제를 모은 바 있다.

이번에 공개된 '정원사들' 리딩 현장에는 메가폰을 잡은 남동협 감독을 필두로 송강호, 구교환, 송승헌, 이광수, 신현빈, 김병철, 박주현, 이지현, 김성균, 우현, 임원희, 이재인 등 한국 영화계의 '올스타'급 라인업이 집결했다. 첫 호흡이 무색할 만큼 완벽한 연기 합과 경쾌한 티키타카는 현장의 열기를 단숨에 최고조로 끌어올리며 지금껏 본 적 없는 새로운 코미디의 서막을 알렸다.

먼저, 배우 송강호가 성실한 공무원이자 죽은 화초도 살리는 기적의 식집사 최영일 역을 맡아 극의 중심을 이끈다. 밀도 높은 내공으로 빚어낼 심도 깊은 연기는 극의 무게감을 더하며 지금껏 본 적 없는 캐릭터의 탄생을 기대케 한다. 여기에, 매 작품 강렬한 인상을 남겨온 구교환이 숨만 쉬어도 사고를 몰고 다니는 동네 트러블메이커 김문호 역으로 변신해 새로운 얼굴을 보여줄 전망이다. 특히 처음으로 호흡을 맞추는 두 배우가 만들어낼 신선하면서도 강력한 케미에 기대가 쏠린다.

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이어 스크린과 안방을 넘나들며 전방위로 활약해 온 송승헌이 한 사건을 계기로 나락 간 스타 한청용 역을 통해 파격적인 열연을 예고한다. 폭넓은 스펙트럼의 이광수는 최영일과 호흡을 맞추는 송사장 역으로 변신해 서사에 풍성한 재미를 더하며, 매 작품 깊은 인상을 남긴 신현빈은 강미애 역을 맡아 공기의 흐름을 바꾸는 미묘한 긴장감을 선사한다.

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최영일의 동료 염병철 역에는 작품마다 한계 없는 변주를 보여준 김병철이 변신해 입체적인 연기를 보여줄 예정이다. 아울러 강렬한 존재감의 박주현이 순경 정해리 역으로 합류, 극의 텐션을 조율하는 생기 넘치는 활약을 펼칠 전망이다. 여기에 이지현이 김문호의 어머니 배미화 역을 맡아 극의 리얼리티를 불어넣고, 김성균은 파출소장 박경감으로 변신해 특유의 능청스러운 존재감으로 활기를 더한다. 또한 관록의 배우 우현과 임원희가 각각 이읍장과 군수 역으로 가세하고, 믿고 보는 대세 배우로 성장한 이재인이 최영일의 딸 최은수 역으로 특별출연해 현실감 넘치는 부녀 케미를 선보이는 등 빈틈없는 연기 성찬을 예고하며 최고의 라인업을 완성했다.

'정원사들'은 화초 키우기가 유일한 취미인 공무원이 갑작스런 거액의 빚 때문에 동네의 사고뭉치와 손을 잡고 특별한 원예 사업에 뛰어들면서, 조용했던 마을이 상상도 못한 대혼란에 빠지게 되는 이야기를 그린 작품이다. 송강호, 구교환, 송승헌, 이광수, 신현빈, 그리고 이재인 등이 출연하고 '핸섬가이즈'의 남동협 감독이 메가폰을 잡는다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com