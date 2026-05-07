본 적 없는 서슬 퍼런 박보검..'칼: 고두막한의 검' 티저 이미지부터 강렬하다

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[스포츠조선 조지영 기자] 사극 영화 '칼: 고두막한의 검'(김한민 감독, 빅스톤픽쳐스·블루파이어스튜디오 제작)이 압도적인 카리스마가 담긴 글로벌 티저 이미지를 공개해 눈길을 끈다.

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2027년 개봉을 목표로 한창 촬영 중인 '칼: 고두막한의 검'. 영화의 강렬함을 느낄 수 있는 글로벌 티저 이미지에는 고구려 멸망 이후 과거의 기억을 잃고 노예가 되어 16개 북방 부족들의 운명을 건 검투 대회에 참가하게 된 인물 칠성(박보검)의 얼굴이 담겼다.

사진 속 칠성은 생존만을 위해 버티던 지난날을 뒤로 하고, 자신이 어떤 인물인지 깨닫고 각성하게 되는 순간에 서있다. 여기에 'REBIRTH OF THE RED WOLF(붉은 늑대의 부활)'라는 문구는 영화에서 펼쳐질 거대한 생존 서사의 서막과 지금껏 경험 못한 종류의 카타르시스를 예고한다.

박보검은 '명량'으로 배우의 가능성을 알아봤던 김한민 감독의 디렉팅 아래 완전히 탈바꿈한 모습으로 변신해, 지금까지와는 전혀 다른 새로운 얼굴로 돌아올 예정이다.

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'칼: 고두막한의 검'은 고구려가 멸망한 직후인 668년, 옛 고구려 땅 요동성을 배경으로 영화적 상상력을 더해 북방 전설의 검이 새로운 희망의 상징으로 거듭나는 과정을 장대한 스케일로 그려낼 예정이다. 특히 '활'에서 '칼'로 돌아온 김한민 감독의 액션 연출과 박보검, 주원, 정재영, 이선빈, 쩐탄 등 글로벌 캐스팅은 기대감을 모은다. '칼: 고두막한의 검'은 국내를 넘어 일본과 베트남 등 전 세계 관객들과 만날 예정이다.

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'칼: 고두막한의 검'은 고구려 패망 직후, 기억을 잃고 노예가 된 한 남자가 전설의 검을 건 검투 대회에 뛰어들면서 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 박보검, 주원, 정재영, 이선빈, 김형서가 출연하고 이순신 3부작인 '명량' '한산: 용의 출현' '노량: 죽음의 바다'를 연출한 김한민 감독이 메가폰을 잡는다. 오는 2027년 개봉 예정.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com