SM엔터 IP 기반 모바일게임 'SMiniz', 로비 개편과 신규 이벤트 실시

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K팝 IP 게임 시장의 경쟁력은 결국 '팬덤 체류 시간'을 얼마나 늘릴 수 있느냐에 달려 있다.

단순 캐릭터 수집을 넘어 이용자가 직접 꾸미고 경쟁하며 팬 활동 자체를 게임 안으로 끌어들이는 방식으로, 카카오게임즈가 'SMiniz'(슴미니즈)에 커뮤니티형 콘텐츠를 대거 추가한 배경도 여기에 있다.

카카오게임즈는 SM엔터테인먼트 IP 기반 모바일게임 'SMiniz'에 신규 콘텐츠와 이벤트를 업데이트했다고 밝혔다. 이번 업데이트의 핵심은 '꾸미기' 요소 강화로, 로비 화면 테마 변경 기능과 아티스트 캐릭터 배치 시스템을 새롭게 도입했다. 이용자는 퍼즐 스테이지를 진행하며 다양한 로비 배경을 획득할 수 있고, 자신이 선호하는 아티스트 캐릭터를 자유롭게 배치해 개성 있는 공간을 꾸밀 수 있다. 팬덤형 게임에서 중요한 '개인화 경험'을 강화한 셈이다.

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NCT 데뷔 10주년 기념 이벤트도 함께 진행된다. 이용자는 퍼즐 플레이를 통해 10주년 특별 '포토 데코' 아이템과 각종 재화를 획득할 수 있다. 여기에 원하는 NCT 멤버 카드를 확정적으로 얻을 수 있는 패키지도 추가된다.

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신규 경쟁·협동 콘텐츠도 눈길을 끈다. 이용자는 퍼즐 플레이를 통해 포인트를 쌓고 자신이 좋아하는 아티스트의 포토카드를 게시하는 개인 순위 이벤트에 참여할 수 있다. 또 클럽원들과 함께 포인트를 모아 보상을 획득하는 협동형 이벤트도 추가됐다. 이밖에 복귀 이용자를 위한 출석 이벤트와 업적 보상 시스템도 함께 적용됐다. 장기 서비스 게임에서 핵심 지표로 꼽히는 재방문율과 이용자 잔존율을 끌어올리기 위한 운영 전략으로 풀이된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com