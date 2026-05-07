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하이닉스 72시간 최초 공개...'다큐3일' 주가 7000시대 주린이 기대감 폭발

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하이닉스 72시간 최초 공개...'다큐3일' 주가 7000시대 주린이 기대감 폭발

[스포츠조선 조민정 기자] 시청자들 곁으로 돌아온 시사교양프로그램 KBS 2TV '다큐멘터리 3일'이 코스피(KOSPI) 7000 시대를 맞아 K-반도체 주역인 SK하이닉스의 72시간을 담은 예고편을 공개하며 주린이들의 기대를 끌어올렸다.

지난 4일 방송된 '다큐멘터리 3일' 721회 말미에는 반도체 공장의 숨막히는 현장을 담은 다음 이야기 '이천 H 반도체 72시간'이 예고됐다.

하이닉스 72시간 최초 공개...'다큐3일' 주가 7000시대 주린이 기대감 폭발
하이닉스 72시간 최초 공개...'다큐3일' 주가 7000시대 주린이 기대감 폭발
하이닉스 72시간 최초 공개...'다큐3일' 주가 7000시대 주린이 기대감 폭발

공개된 영상에는 방진복을 입은 직원이 거대한 반도체 생산 라인 한가운데를 묵묵히 걸어가는 장면이 담겼다. 노란 설비로 가득 찬 공정 내부와 끝없이 이어진 라인이 압도적인 규모를 실감하게 한다.

이어 드론으로 담긴 대규모 공장 전경에서는 연기를 내뿜는 설비와 광활한 단지가 펼쳐지며 코스피와 천만 개미의 잔고를 움직이는 산업의 무게감이 강조됐다.

또 다른 장면에서는 직원들이 실제 업무를 설명하는 모습이 등장한다. "패키지 다 돼서 나온 칩에 대해 신뢰성 평가를 하고 있다", "TDB라는 업무를 한다"는 자막과 함께 반도체 품질을 책임지는 과정이 구체적으로 그려졌다.

퇴근 후 잠시 쉬는 시간에도 고민은 이어진다. 야외에서 간단한 음식을 앞에 두고 앉은 직원들에게 제작진이 "주식 투자는 고민할 필요 없는 거 아니에요?"라고 묻는 장면과 이에 대한 직원들의 '찐' 반응도 본 방송에 대한 궁금증을 자아내기 충분하다.

한편 '다큐멘터리 3일'은 한 공간에서 72시간 동안 머물며 사람들의 삶과 현장을 기록하는 프로그램이다. 제작진이 지켜본 3일의 시간을 50분으로 압축해 스쳐 지나가는 일상 속 진심과 생생함을 담아낸다. '다큐 3일'은 매주 월요일 오후 8시 30분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

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