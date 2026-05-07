박원숙, 선물 잘못 받았다가 몇 천만 원 날렸다 "함부로 받으면 안 돼"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박원숙이 선물 하나에 몇 천만 원을 쏟아부었던 일화를 고백했다.

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6일 유튜브 채널 '찐 여배우들'에서는 '남해 원숙 언니 집 다녀왔습니다. 왕언니 입담에 빵빵 터지는 언니들~! 오랜만에 '같이 삽시다' 촬영했던 기분도 들었는데요, 함께 보시죠'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이경진, 김영란, 안소영은 박원숙이 운영하는 남해 카페에 방문했다. 박원숙은 자신을 보러 온 동생들을 위해 남해 맛집을 소개해주고 남해 집도 보여줬다. 박원숙은 "여기는 3년 동안 누가 와서 보지도 않은 집이다. 난 너무 마음에 들어서 30분 만에 계약했다. 그 다음부터 여기를 고치는데 돈이 엄청 들어갔다"고 밝혔다.

"어딜 고쳤냐"는 질문에 박원숙은 "다 고쳤다. 마당 풀 한 포기, 잔디 하나서부터 다"라며 "저기까지가 우리 땅이다 저기 바다가 보여서 너무 예쁘다. 저 하얀 집 있는 데까지가 땅이다"라고 넓은 집을 자랑했다.

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박원숙의 집 마당에는 개인 사우나는 물론 성벽까지 세워져었다. 박원숙은 "원래는 저 위에 있었다. 근데 위에서 보니까 안 보여서 다시 옮겼다. 옮기는데 500만 원이 들었다"고 밝혔다.

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안소영은 "성벽이 있으니까 분위기가 다르다"라고 감탄했고 박원숙은 "정원 설계한 사람이 영국에서 아주 유명하신 분이다. 조경박람회에서 상을 탔다"고 운을 뗐다.

박원숙은 "마지막날 갔는데 성벽을 뜯고 있더라. 그래서 나 좀 싸게 주면 안되냐 했더니 선물로 주겠다더라"라며 "선물 함부로 받으면 안 된다. 돌멩이가 와서 50만 원, 파렛트가 와서 50만원, 나무들이 와서 50만 원, 이걸 설치하는데 인부가 5~6명이 일주일을 작업하느라 몇 천만원이 들었다. 아무 비싼 거 그렇게 함부로 받으면 안 된다"고 토로했다.

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wjlee@sportschosun.com