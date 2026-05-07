김용빈, 학창시절 경찰서 갔던 과거 고백...생활기록부 싹 털렸다 ('편스토랑')

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[스포츠조선 이우주 기자] '신상출시 편스토랑' 김용빈의 충격적인 생활기록부가 최초 공개된다.

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5월 8일 금요일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 트로트 프린스 김용빈과 절친 추혁진의 본격적인 대구 여행이 시작된다. 이 과정에서 지금까지 어디에서도 공개된 적 없는 김용빈의 학창 시절 생활기록부까지 낱낱이 파헤쳐질 예정. 16세 시절 김용빈의 앳된 모습부터 성적까지 숨김없이 모두 밝혀질 '편스토랑' 본 방송이 주목된다.

이날 공개되는 VCR 속 김용빈과 추혁진은 김용빈의 모교인 대구 수성중학교를 찾았다. 가장 먼저 두 사람을 반긴 것은 김용빈의 트로트 경연 프로그램 우승 축하 현수막이었다. 지난 방송에서 모교인 초등학교에서도 축하 현수막을 봤던 김용빈은 "부끄럽다"라면서도 뿌듯한 미소를 감추지 못했다.

20년 만에 찾은 모교에서 추억에 젖은 김용빈은 "내가 고등학교는 검정고시를 쳐서, 여기가 나의 마지막 학교다"라고 고백했다. 이어 학교에 들어선 두 사람은 행정실로 향했다. 추혁진의 제안으로 요즘 유행인 생활기록부를 떼 본 것.

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드디어 방송을 통해 최초 공개된 김용빈의 생활기록부. 가장 먼저 눈길을 끈 것은 긴 머리를 휘날리던 16세 시절 김용빈의 남다른 비주얼이었다. 추혁진은 "너무 예쁘다"라고 감탄했다. 김용빈은 "두발 자유가 아니었는데 나는 활동하던 때라 이렇게 기르고 다녔다"라고 회상했다.

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이어진 성적 공개. 성적을 보자 김용빈은 "이건 보면 안 될 것 같다"라며 황급히 고개를 돌렸다. 추혁진은 "경연에서는 진(眞)이었는데…"라며 아쉬움을 드러내 웃음을 줬다. 이와 함께 생활기록부에는 김용빈이 학창 시절 경찰서에 갔다는 의외의 사실까지 적혀 있었다고 해 궁금증을 더한다.

과연 모두를 놀라게 한 김용빈의 학창 시절 성적, 생활기록부에 적혀 있던 김용빈의 깜짝 놀랄 꿈, 선생님들이 남긴 코멘트 등 어느 하나 예사롭지 않은 김용빈의 과거와 김용빈이 추혁진을 위해 만든 특별한 저녁 메뉴까지 모두 확인할 수 있는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 5월 8일 금요일 '불금야구' 중계가 끝나는 대로 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com