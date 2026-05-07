'경수♥' 22기 옥순, 초5 딸 학원 늘리며 "받아들여, 이 현실을"..부산 이사 후 '세상 바쁜 초딩' 밀착 공개

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[스포츠조선 정유나 기자] '나는 솔로' 22기 옥순(가명)이 초등학생 딸의 바쁜 학원 스케줄에 대한 현실적인 고민을 털어놨다.

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6일 유튜브 채널 '순수우유'에는 '어느날 초5 학부모가 되었다…! 세상 바쁜 초딩 따라다니기'라는 제목의 영상이 올라왔다.

옥순은 부산으로 이사 온 뒤 딸 지유의 일상을 밀착 공개했다.

이날 옥순은 미술 학원 상담을 위해 딸과 함께 이동했다. 그는 "오늘 지유가 단일 미술 학원에서 체험을 한번 하는 걸 신청했다"며 테스트를 받고 있는 딸의 모습을 전했다.

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상담을 마친 뒤에는 학부모로서의 현실적인 고민도 털어놨다. 옥순은 "모든 엄마들 똑같겠지만 상담받으니까 온갖 걱정이 든다. 늦었다 싶다. 진짜 열심히 시켜야할 것 같다"며 "벌써 초등 고학년이다. 지유를 처음 봤을 때가 10살이었는데 어느새 12살이 됐다"고 말했다.

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이어 "중고등학교 계획 이야기가 나오니까 갑자기 현실감이 든다"고 덧붙였다.

특히 딸의 재능을 위해 학원 스케줄을 늘릴 수밖에 없는 현실도 언급했다. 옥순은 "배경 풍경도 잘할 수 있게끔 해야 할 것 같다"며 딸 지유에게 "학원을 일주일에 세 번 갈 거다. 학원을 좀 늘릴 수밖에 없어. 그냥 받아들여. 이 현실을"이라고 솔직하게 말했다.

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지유는 미술 학원뿐 아니라 국어 학원 일정까지 소화하며 바쁜 하루를 보냈다. 옥순은 "내일 아트 끝나고 국어 갔다 와야 된다"며 "세상에서 제일 바쁜 초딩"이라고 웃어 보였다.

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한편, 22기 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 연인으로 발전했다. 지난해 5월 혼인신고를 해 법적 부부가 됐으며, 11월에는 결혼식도 올렸다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 두 사람은 네가족으로 가정을 꾸리게 됐다.

22기 옥순은 과거 행정 공무원으로 근무했으나 퇴사 후 인플루언서로 활동 중이며, 부산으로 이주 이후에는 회사를 설립해 대표로 나선 것으로 알려졌다.

jyn2011@sportschosun.com