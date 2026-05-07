김태균 '컬투쇼' 불참에 들끓은 청취자들 "방송 망치고 있다" ('데이앤나잇')

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[스포츠조선 이우주 기자] 20주년을 맞은 '컬투쇼'의 주역 김태균과 뮤지가 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서 대한민국 오후를 책임지고 있는 '컬투쇼'와 관련한 다양한 에피소드로 포복절도 웃음 주의보를 날린다.

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김태균은 오는 5월 9일(토) 방송될 MBN '김주하의 데이앤나잇' 24회에서 '컬투쇼'를 진행하는 20년간 지각은 0번, 불참은 딱 4번만 있었다고 해 놀라움을 안긴다. 김태균은 불참의 이유도 4번 중 3번이 어머니가 돌아가셨을 때, 아들 출산, 코로나19 확진이었다고 전한 후 하지만 마지막 불참 당시, 청취자들이 "컬투쇼를 망치고 있어요", "빨리 가보세요"라는 제보가 속출했던 아찔한 경험을 털어놓는다. 과연 김태균의 네 번째 불참 이유는 무엇인지, 청취자들은 왜 그토록 김태균이 당장 와주기를 요청한 것인지 호기심이 고조된다.

또한 김태균과 뮤지가 '컬투쇼' 고정 게스트로도 활약 중인 '김주하의 데이앤나잇' MC 문세윤, 조째즈와 깊은 인연을 드러낸 가운데 김태균은 두 사람의 활약상을 이야기하던 중 조째즈를 향해 "혜성같이 나타난 대두 혈통의 자랑 가수"라는 극찬을 건넨다. 김태균과 조째즈가 서로의 머리 사이즈로 너스레를 오간 상황에서 조째즈가 "제가 쓰는 모자가 있는데 제 사이즈로 주문해서 드렸더니 헐렁하더라고요"라고 전해 웃음을 자아낸다. 이때 문세윤이 '최강 대두'를 가릴 것을 제안하면서, 줄자로 머리 크기를 재는, 방송 최초 '최강 대두 대결'이 벌어진다. 과연 '연예계 대표 대두' 김태균과 '대두계 신흥강자' 조째즈 중 '최강 대두'의 영광은 누가 차지할지, 연예계 대두의 세대교체는 이루어질지 궁금증이 증폭된다.

더불어 김태균은 '컬투쇼'에 출연한 톱스타 게스트와 관련한 얘기 도중 "박보검, 정해인, 김우빈 등 머리가 작고 잘생긴 게스트가 나오면 꼭 '기분이 어떤지 궁금하다'라는 질문을 한다"라고 해 눈길을 끈다. 그리고 보통 겸손한 대답을 하지만 김우빈만이 "형님! 상쾌합니다"라는 유쾌한 대답을 했다고 전한 김태균은 "이번 생애에선 느낄 수 없는 상쾌함!"이라는 속내를 털어놔 폭소를 터트린다.

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반면 김주하는 김태균이 '컬투쇼'를 통해 이혼 부부의 재결합을 도운 사연에 "왜 그런 짓을 하셨어요? 아니. 사람 안 변하는데?"라며 직격해 웃음바다를 이룬다. 더욱이 문세윤이 "새 결합 (원해요)! 재결합 말고!"라고 하자 김주하가 "좋은 생각이야"라며 폭풍 공감해 현장을 초토화시킨다.

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그런가 하면 김태균은 2012년 당시 레이디 가가와 마룬 5 내한 공연까지 제친 공연 매출 1위 '컬투쇼'를 관람하던 문세윤의 부인이 오열한 사연을 전해 현장을 들끓게 한다. 코미디 공연을 보던 문세윤 부인이 오열한 사연과 졸지에 주변의 따가운 시선을 받았던 문세윤의 웃픈 에피소드에 관심이 쏠린다. 이 밖에도 김태균과 뮤지는 '생리현상=컬투쇼'의 공식을 이뤄내는 데 일조한 '급O 혈자리 잡기'와 '급O 교육'을 전파해 김주하를 포복절도하게 한다. 김주하의 웃음이 빵빵 터진 김태균, 뮤지 편에 기대감이 폭주한다.

한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다. [사진 제공=MBN]

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wjlee@sportschosun.com