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'사업가와 결별설' 화사 "과거 연인? 나쁜 사람 아냐, 그냥 연애가 어렵다"(김영옥)

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'사업가와 결별설' 화사 "과거 연인? 나쁜 사람 아냐, 그냥 연애가 어렵다"(김영옥)

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 화사가 연애에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.

6일 김영옥 유튜브 채널에는 "so cute한 조합이라 더 관심있습니다(제철 두릅비빔밥)"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 화사가 '손주'처럼 김영옥의 집을 찾아가 따뜻한 한 끼를 함께하는 모습이 담겼다. 김영옥은 직접 준비한 제철 비빔밥을 대접하며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

이날 화사는 그룹 마마무 컴백을 언급하며 "컴백이 얼마 안 남았다. 몇 년 만에 다시 모인다"고 6월 컴백 소식을 전했다. 제작진이 "스포 좀 해달라"고 요청하자 화사는 "없다. 진짜 없다"며 난처한 웃음을 보였다.

이후 김영옥은 자연스럽게 화제의 방향을 연애로 돌렸다. 그는 "연애도 안 해봤냐"고 물었고, 화사는 "네? 연애는 해봤다"며 솔직하게 답했다.

'사업가와 결별설' 화사 "과거 연인? 나쁜 사람 아냐, 그냥 연애가 어렵다"(김영옥)

그러자 김영옥은 "근데 왜? 나쁜 놈이야?"라고 농담 섞인 질문을 던졌고, 화사는 "아니다. 그냥 제가 연애가 어려운 것 같다"고 털어놨다.

이에 김영옥은 "맞다. 어렵고 말고"라며 깊이 공감했다. 이어 "옛날에는 손만 잡아도 결혼해야 하는 줄 알았다. 그런데 요즘은 많이 만나보고 사람도 많이 사귀어본다. 그게 나쁜 게 아니다"라고 조언했다.

또한 그는 "사귀어보다 아니면 헤어지고, 정말 좋으면 결혼까지 가는 것"이라고 덧붙이며 현실적인 조언을 전해 화사의 공감을 이끌어냈다.

한편 화사는 2024년 12세 연상의 사업가와 5년째 교제 중이라는 열애설에 휩싸인 바 있다. 이후 별다른 입장을 밝히지 않았던 그는 지난해 3월 유튜브 채널 '나래식'에 박나래, 한혜진과 함께 출연해 "우리 셋 다 지금 싱글"이라며 결별을 암시했다.

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