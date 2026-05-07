'사업가와 결별설' 화사 "과거 연인? 나쁜 사람 아냐, 그냥 연애가 어렵다"(김영옥)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 화사가 연애에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.

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6일 김영옥 유튜브 채널에는 "so cute한 조합이라 더 관심있습니다(제철 두릅비빔밥)"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 화사가 '손주'처럼 김영옥의 집을 찾아가 따뜻한 한 끼를 함께하는 모습이 담겼다. 김영옥은 직접 준비한 제철 비빔밥을 대접하며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

이날 화사는 그룹 마마무 컴백을 언급하며 "컴백이 얼마 안 남았다. 몇 년 만에 다시 모인다"고 6월 컴백 소식을 전했다. 제작진이 "스포 좀 해달라"고 요청하자 화사는 "없다. 진짜 없다"며 난처한 웃음을 보였다.

이후 김영옥은 자연스럽게 화제의 방향을 연애로 돌렸다. 그는 "연애도 안 해봤냐"고 물었고, 화사는 "네? 연애는 해봤다"며 솔직하게 답했다.

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그러자 김영옥은 "근데 왜? 나쁜 놈이야?"라고 농담 섞인 질문을 던졌고, 화사는 "아니다. 그냥 제가 연애가 어려운 것 같다"고 털어놨다.

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이에 김영옥은 "맞다. 어렵고 말고"라며 깊이 공감했다. 이어 "옛날에는 손만 잡아도 결혼해야 하는 줄 알았다. 그런데 요즘은 많이 만나보고 사람도 많이 사귀어본다. 그게 나쁜 게 아니다"라고 조언했다.

또한 그는 "사귀어보다 아니면 헤어지고, 정말 좋으면 결혼까지 가는 것"이라고 덧붙이며 현실적인 조언을 전해 화사의 공감을 이끌어냈다.

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한편 화사는 2024년 12세 연상의 사업가와 5년째 교제 중이라는 열애설에 휩싸인 바 있다. 이후 별다른 입장을 밝히지 않았던 그는 지난해 3월 유튜브 채널 '나래식'에 박나래, 한혜진과 함께 출연해 "우리 셋 다 지금 싱글"이라며 결별을 암시했다.