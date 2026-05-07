다음달 개관 '퐁피두센터 한화' 공식 홈페이지 오픈…개관전 '큐비스트: 시각의 혁신가들' 티켓 판매 스타트

'퐁피두센터 한화' 개관전 '큐비스트: 시각의 혁신가들' 포스터. 이미지 제공=한화문화재단

Advertisement

Advertisement

다음달 개관하는 '퐁피두센터 한화' 공식 홈페이지가 7일 오픈했다.

Advertisement

여의도 63빌딩 별관을 리모델링한 '퐁피두센터 한화'는 프랑스 건축가 장-미셸 빌모트가 설계를 맡았으며, 총 1만1000㎡ 면적, 4층 규모 미술관으로 새롭게 조성됐다.

홈페이지 오픈과 함께 퐁피두센터 한화의 '새로운 시작'을 알리는 개관전 '큐비스트: 시각의 혁신가들' 티켓 판매도 시작됐다.

개관전은 6월 4일부터 10월 4일까지 개최되며, 관람객은 퐁피두센터 한화 공식 홈페이지를 통해 시간대별로 전시를 예매할 수 있다. 6월 관람 예약이 먼저 오픈되며, 이후 기간의 티켓은 매달 15일 다음 달 일정이 순차적으로 공개될 예정이다. 개관 이후에는 현장 구매도 가능하다.

Advertisement

20세기 미술의 전환점을 이룬 예술 운동 큐비즘(입체주의)의 전개 과정을 폭넓게 조망하는 이번 개관전은 퐁피두센터 한화의 첫 전시라는 상징성을 반영해, 로비 조각 작품을 포함해 전시실 1·2 등 미술관 전 공간을 활용한 대규모 단일 전시로 개최된다. 입장권 가격은 성인 기준 2만 8000원으로, 어린이·학생·시니어 관람객에게는 할인 혜택이 적용된다.

Advertisement

미술관 멤버십 회원 모집도 시작됐다. 멤버십 가입자에게는 1년간 무료 입장, 전시 프리뷰 초청, 멤버 전용 프로그램 참여 기회가 제공되며, 미술관 내 카페와 뮤지엄숍 등에서 제휴 할인 혜택도 받을 수 있다. 연회비는 Solo 10만 원, Duo 15만 원, Family 30만 원이다. 선가입자를 대상으로 개관 전 전시를 먼저 관람할 수 있는 프리뷰 초청 이벤트도 진행될 예정이다.

관람객 편의를 위한 부대시설도 함께 조성된다. 미술관 로비와 연결된 63빌딩 본관 지하의 식음료 및 쇼핑 공간은 리모델링을 거쳐 개관일에 맞춰 새롭게 문을 열 예정이며, 다양한 리테일 매장과 다이닝 공간이 들어선다. 이와 함께 63빌딩 전망대도 재개장할 계획이다.

Advertisement

퐁피두센터 한화는 개관 후 4년간 퐁피두센터 소장품에 기반한 20세기 모던아트의 주요 흐름을 조명하는 동시에, 아방가르드의 혁신성, 매체와 장르의 다양성을 반영한 다채로운 전시 프로그램을 전개할 계획이다.

Advertisement

한화문화재단 관계자는 "퐁피두센터 한화는 전시 관람을 넘어 휴식과 체험이 유기적으로 이어지는 새로운 미술관 모델을 선보일 것"이라고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com