'와일드 씽' 강동원 "아이돌 데뷔 소감? 힘들 줄은 알았지만…더 존경하게 돼"

영화 '와일드씽' 제작보고회가 7일 오전 서울 자양동 롯데시네마에서 열렸다. 강동원이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.7

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 강동원이 '와일드 씽'을 통해 혼성 아이돌 그룹 멤버로 데뷔한 소감을 전했다.

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강동원은 7일 서울 광진구 자양동 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '와일드 씽' 제작보고회에서 "이번 영화를 찍으면서 아이돌 분들을 존경하게 됐다"라고 했다.

6월 3일 개봉하는 '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화로, '달콤, 살벌한 연인', '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다.

강동원은 한때 잘 나가던 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글의 리더이자 댄싱머신으로 활약했지만, 현재는 방송국 주변을 맴돌며 생계형 방송인으로 살아가는 현우를 연기했다. 그는 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "제가 가장 좋아하는 장르가 코미디다. 대본을 읽자마자 너무 재밌었다"며 "꽉 찬 코미디에 꽉 닫힌 결말이라 너무 마음에 들었고, 결말을 향해 달려가는 네 인물의 스토리도 좋았다"고 말했다.

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이어 작품을 통해 아이돌 가수로 데뷔한 소감을 묻자, 강동원은 "아이돌 분들을 보며 늘 힘들겠다고 생각했었는데, 이번 작품을 준비하면서 더더욱 존경하게 됐다"고 답했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com