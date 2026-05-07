'와일드 씽' 엄태구, 깜짝 고백…"전 그렇게 내향인 아닌 것 같다"

영화 '와일드씽' 제작보고회가 7일 오전 서울 자양동 롯데시네마에서 열렸다. 엄태구가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.7

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 엄태구가 영화 '와일드 씽' 촬영에 임한 각오를 전했다.

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엄태구는 7일 서울 광진구 자양동 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '와일드 씽' 제작보고회에서 "저는 그렇게 내향인이 아닌 것 같다"며 "촬영장에서 귀엽지 않으면 죽겠다는 마음으로 임했다"고 전했다.

6월 3일 개봉하는 '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화로, '달콤, 살벌한 연인', '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다.

엄태구가 연기한 상구는 형편없는 랩 실력에도 열정만큼은 만수르인 트라이앵글의 래퍼다. 그는 본인이 맡은 역할에 대해 "랩에 대한 열정은 높은데, 실력이 안 따라주는 캐릭터"라며 "랩 연습은 총 5개월 정도 했는데, 촬영 들어가기 전에 최대한 자주 JYP엔터테인먼트에 가서 연습했다"고 말했다.

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이어 작품에 참여한 이유를 묻자, 엄태구는 "대본이 재밌었고, 감독님과 첫 미팅을 했을 때도 분위기가 좋았다"며 "또 현우 역에 이미 강동원 선배가 캐스팅됐다는 소식을 듣고 바로 합류하게 됐다"고 답했다.

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특히 엄태구는 촬영장에서 카메라가 켜질 때마다, 눈빛이 180도 달라졌다는 후문이다. 이에 대해선 "저는 그렇게 내향인이 아닌 것 같다"면서 "촬영장에서 귀엽지 않으면 죽겠다는 마음으로 임했다"고 너스레를 떨었다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com