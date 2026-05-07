'와일드 씽' 박지현 "그 시절 아이돌 느낌 위해…피부 태닝→노래 연습"

영화 '와일드씽' 제작보고회가 7일 오전 서울 자양동 롯데시네마에서 열렸다. 박지현이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.7

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박지현이 영화 '와일드 씽'에서 혼성 아이돌 그룹의 센터로 변신하기 위해 노력한 점을 언급했다.

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박지현은 7일 서울 광진구 자양동 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '와일드 씽' 제작보고회에서 "제가 피부가 하얀 편이라 까맣게 태닝을 했고, 노래 연습도 많이 했다"라고 전했다.

6월 3일 개봉하는 '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화로, '달콤, 살벌한 연인', '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다.

트라이앵글의 천상보컬이자 센터 도미로 활약한 박지현은 "감독님의 전작 '이층의 악당'을 보고 팬이 됐다"며 "코미디에 대한 갈증이 컸고, 대본을 봤을 때 도미라는 캐릭터를 이중성 있게 표현하고 싶었다. 앞에서 태구 선배가 말씀하셨듯 두 선배가 먼저 캐스팅된 상태에서 작품에 합류하게 됐는데, (대본을) 이입해서 읽다 보니 너무 재밌더라. 강동원 선배가 비보잉을 하시는 게 상상이 안 갔고, 엄태구 선배가 랩 하는 모습이 상상 잘 안 가서 궁금한 마음에 더 참여하고 싶었다"고 밝혔다.

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이어 연기뿐만 아니라, 비주얼적인 변신을 위해 노력한 점도 이야기했다. 박지현은 "피부가 좀 하얀 편인데, 그 시절 아이돌 느낌을 살리기 위해 까맣게 태닝을 했다. 메이크업도 그 시절 느낌을 고증하려고 했다. 목소리 톤도 극 중에서 메인보컬이다 보니 성량을 좋게 하려고 연습을 많이 했다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com