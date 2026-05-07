서동주 "김은희♥장항준도 임신 성공했다"는 그곳...'난임 성지' 한의원 방문

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 서동주가 계류 유산 후 다시 시험관 임신 준비에 나선 가운데 난임으로 유명한 경주 한의원을 찾았다.

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7일 유튜브 채널 '서동주의 '또.도.동''에는 "[난임 브이로그]서동주 드디어 '경주 한의원'에 가다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 서동주는 "경주에 난임으로 유명한 한의원에 간다. 많은 사람이 다 거기서 임신이 됐다더라. 장항준 감독, 김은희 작가 부부도 해당 한의원을 다녀와서 임신이 됐다더라"면서 "예약이 어려워 못 갔다가 이제야 예약이 돼서 간다"라며 한의원으로 향했다.

그는 "한약 먹는 건 처음이다. 나는 채취를 거의 안 쉬고 계속 시도해서 계속 주사를 맞아서 약이 섞일까 봐"라면서 "그랬는데 마침 소파 수술하고 쉬는 기간이지 않나. '이때 한약을 먹어야겠다' 생각이 들었다"라고 밝혔다.

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서동주는 "내 인생이 2의 법칙이 있다. 편입, 대학원, 변호사 시험도 두 번 봤다. 결혼도 두 번째"라면서 "임신도 두 번째 분명히 된다. 한의원에서 생명수를 받아서 자연임신 되면 얼마나 행복할까. 진짜 기적이다"라면서 2세를 향한 간절함을 드러냈다.

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그러면서 그는 "남편 닮은 아기 낳고 싶다. 남편 닮으면 순해서 착할 것 같다"라면서 "나는 잠을 아예 안 잤다. 사람을 못 쉬게 해서 나를 돌봐주는 엄마, 외할머니, 큰이모, 작은이모 다 코피를 흘렸다"라고 밝혔다.

잠시 후 한의원에 도착한 부부. 맥 짚으며 선생님과 진료를 진행, 서동주는 과거 난임 이력에 대해 자세히 이야기했다. 이어 남편까지 진료가 끝나고 부부는 한약 20일 치를 받고 집으로 향했다.

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서동주는 "'내가 체력이 너무 좋고 성격이 긍정적이어서 힘든 줄 모르고 일을 너무 많이 하는 스타일이다. 그렇기 때문에 몸을 그동안 너무 혹사하면서 살아서 이런 상황에 도달했다'라는 말씀을 해주셨다"라면서 "결론적으로 무심하게 지내면서 스트레스받지 말고 잠을 많이 자라고 하셨다"라고 전했다.

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한편, 서동주는 지난해 6월 4세 연하 비연예인과 결혼, 이후 임신 준비 과정을 유튜브로 공개해 왔다. 난임 치료 끝 시험관 시술로 임신에 성공했으나 최근 계류유산을 해 안타까움을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com