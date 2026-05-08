'하시4' 김지영, 10개월간 '8다리' 걸친 역대급 전남친…"내 동기랑 사귀다 들통"

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[스포츠조선 김준석 기자] '하트시그널4'의 몰표 여신 김지영이 과거 전 남자친구의 충격적인 양다리 행각을 폭로했다.

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7일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 'CEO 남편과 결혼한 하시4 김지영 럭셔리 신혼집 대공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김지영은 이지혜를 집으로 초대해 감각적인 미니멀리즘 인테리어가 돋보이는 신혼집을 소개했다.

특히 이날 화제가 된 것은 김지영이 꼽은 '최악의 전 남자친구' 에피소드였다.

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김지영은 "승무원 시절 한국을 비우는 날이 많았는데, 10개월 정도 만난 남자가 나 몰래 8명과 바람을 피웠다"고 고백해 현장을 초토화시켰다.

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김지영은 "나중에 그 남자가 제 동기와 만나다가 사실을 알게 됐다"며 "8명을 동시에 만났다기보다 나를 기점으로 두고 한 명씩 '깔짝'댄 게 8명 정도 됐다. 정말 최악이었다"고 회상했다.

이에 이지혜는 "바람둥이들은 이름을 헷갈리지 않으려 모두 '토끼'라고 저장하기도 한다"며 분노 섞인 제보를 더해 웃픈 상황을 연출했다.

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한편 김지영은 '하시4' 동기 이주미의 소개로 만난 6세 연상 사업가 윤수영 대표와의 달콤한 신혼 생활도 공개했다.

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김지영은 현재 임신 7개월 차로 "오는 7월 딸 출산을 앞두고 있다"며 예비 엄마로서의 설렘을 전해 팬들의 축하를 받고 있다.

narusi@sportschosun.com