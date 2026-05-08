한혜진 母 "30년 식단 참은 딸 불쌍"…톱모델 딸 향한 짠한 한마디

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[스포츠조선 김준석 기자] 모델 한혜진의 어머니가 30년 가까이 식단 관리를 이어온 딸을 향한 안쓰러운 마음을 드러냈다.

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7일 유튜브 채널 '한혜진'에는 '나무 14그루 직접 심어봤습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 한혜진은 강원도 홍천 별장에서 어머니와 함께 벚꽃나무, 자두나무 등 총 14그루의 나무를 심으며 하루를 보냈다.

삽질을 하다 넘어져 무릎을 다치는가 하면, 돌투성이 땅과 사투를 벌이며 현실 모녀 케미를 보여줘 웃음을 자아냈다.

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이날 한혜진은 최근 살이 오른 것 같다는 고민도 털어놨다.

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그는 "엄마, 나 살쪘다고 하니까 구독자들 댓글 본 적 있냐"며 "예쁘다고 하더라. 완전 가스라이팅이다. 댓글 라이팅"이라고 농담했다.

이어 "지금 내가 살쪄서 안 좋은 상태인데 계속 먹으라고 한다. 거기에 속으면 안 된다"고 너스레를 떨었다.

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특히 한혜진은 "사람들이 얼마나 감동적인 댓글을 달았는지 아냐"며 "저렇게 맛있게 먹는데 그동안 얼마나 오랫동안 참은 거냐고 하더라"고 말했다.

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이에 어머니는 '30년 참았으면 됐대. 이제 먹으라고 했다'라는 말에 "딸이 불쌍하긴 하다"라고 안쓰러운 마음을 드러냈다.

narusi@sportschosun.com