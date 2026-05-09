딘딘, 어머니에 '모텔 결제 내역' 들켜 의절 위기…"잦긴 했다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 딘딘이 어머니에게 모텔·호텔 결제 내역을 들켜 의절 위기까지 갔던 과거를 솔직하게 털어놨다.

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8일 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에는 '[어버이날 특집] 엄마한테 여친 걸린 썰'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 딘딘은 부모님과 함께 식사를 하며 연애와 가족에 얽힌 다양한 에피소드를 공개했다.

이날 딘딘은 성인이 된 후 어머니와 크게 충돌했던 일화를 언급했다. 그는 "제가 돈을 벌기 시작했을 때였다. 어느 날 집에 왔는데 제 통장이 방에 펼쳐져 있었다"고 말했다.

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이어 "엄마가 갑자기 '너 이 모텔 뭐야?'라고 하더라"며 당시를 떠올렸다.

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딘딘은 "내 상식에서는 이해가 안 갔다. 엄마 돈을 쓰는 것도 아니고 내가 번 돈인데 왜 확인하나 싶었다"며 "엄마가 나를 검열한다고 느껴져서 진짜 의절할 뻔했다"고 고백했다.

이에 딘딘 어머니는 "보려고 본 게 아니라 얘가 너무 바빠서 통장 정리를 해주다가 우연히 본 것"이라고 해명했다.

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하지만 딘딘은 "나도 민망했다. 누구랑 호텔 가고 그런 걸 엄마에게 보여주고 싶지 않지 않나"라며 "그때 꽤 잦긴 했다"고 솔직하게 인정해 웃음을 자아냈다.

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narusi@sportschosun.com