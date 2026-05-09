조정석, 51만 유튜브 '청계산댕이레코즈' 전격 은퇴…"가면 벗고 평범한 삶으로"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 조정석이 '부캐'로 활약했던 유튜브 채널 '청계산댕이레코즈'를 내려놓기로 결정했다.

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8일 유튜브 채널 '청계산댕이레코즈'에는 "이 채널을 내려놓기로 결정했습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 '댕이 아빠 조점석'으로 분한 조정석은 "오랜만에 인사드린다. 무거운 이야기를 전하게 됐다"며 조심스럽게 말문을 열었다. 이어 "오늘부로 제 인생의 큰 부분이었던 이 채널을 놓아주기로 결정했다"고 밝혔다.

조정석은 "쉽게 포기하고 싶지 않았다. 정말 아끼던 공간이었기 때문에 더 오래 고민했다"며 애정을 드러냈다. 그는 "하지만 결국 이 선택이 지금 제게 가장 필요한 방향이라는 결론에 도달했다"며 "특별한 가면을 내려놓고 다시 평범한 삶으로 돌아가 보려 한다"고 털어놨다.

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특히 채널을 단순히 종료하는 것이 아니라 다른 사람에게 넘길 계획도 언급해 눈길을 끌었다. 조정석은 "채널을 사랑해 준 분들에게 그냥 포기하는 건 예의가 아닌 것 같았다"며 "더 잘 운영할 수 있는 사람에게 넘기려 한다"고 설명했다.

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다만 그는 "아직 그 사람이 제 생각을 모른다. 직접 만나 충분히 이야기한 뒤 결정할 예정"이라고 덧붙였다.

끝으로 조정석은 "여러분 덕분에 정말 행복했고 즐거웠다. 소중한 구독자 여러분을 절대 잊지 않겠다"며 "다른 형태로 다시 만나길 바란다"고 인사했다.

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또한 이 영상 말미에는 그가 채널 개설 후 처음 관심을 받았던 가수 아이유의 '러브 윈즈 올(Love wins all)' 커버 영상을 덧붙였다.

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한편 '청계산댕이레코즈'는 배우 조정석이 부캐로 개설한 유튜브 채널이다. 자신이 직접 부른 노래 영상을 '조정석 AI 커버'라는 제목으로 올려 관심을 받았다. 가수 아이유가 '러브 윈즈 올(Love wins all)'을 커버한 영상을 SNS 스토리에 공유하면서 채널이 본격적으로 알려졌다.

이후 넷플릭스 예능 시리즈 '신인가수 조정석'을 통해 청계산댕이레코즈의 실체가 밝혀졌다. '신인가수 조정석'에서 문상훈이 채널의 홍보 마케팅 실장으로 참여해 'AI 조정석이 부른 거미의 노래' 영상을 올리게 됐다는 비하인드를 전했다.

해당 채널은 51만 명의 구독자를 보유하고 있으며, 3개월 전까지 활발이 활동했으나 아내 가수 거미의 둘째 출산으로 잠정 중단했다.

olzllovely@sportschosun.com