'이동하♥' 걸데 소진, 비혼주의자였다 "결혼 무서웠는데, 경험해보니 너무 좋다"(유라유라해)

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 걸스데이 멤버이자 배우 소진이 인생에서 가장 행복한 순간으로 '결혼식'을 꼽았다.

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8일 유튜브 채널 '유라유라해'에는 "유라랑 어울릴 결혼 상대 걸스데이 소진이 딱 골라줌"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

공개된 영상에는 걸스데이 멤버 유라와 소진이 활동 시절부터 최근 근황까지 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 유라는 소진에게 "과거의 일주일로 돌아갈 수 있다면 언제로 돌아가고 싶냐"고 물었고, 소진은 망설임 없이 "결혼했을 때"라고 답했다.

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소진은 "결혼식을 포함한 그 한 주가 너무 행복했다. 지금도 너무 좋지만, 그 기분은 그때만 느낄 수 있는 것 같다"며 "태어난 걸 다시 축복받는 느낌이었다. 밑도 끝도 없이 너 자체를 축복하고 사랑해준다. 나만 응원하는 사람들에게 축복받는 그 기분이, 내가 살면서 이렇게 사랑받고 축복받아도 되나 싶을 정도로 엄청 강렬했다"고 당시를 떠올렸다.

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이에 유라는 "우리 멤버들 다 오열하지 않았냐"며 "지금도 생각하면 눈물이 난다"고 눈시울을 붉혀 웃음을 자아냈다. 이에 소진은 "나는 너희도 있고, 오빠도 있고, 가족들도 있어서 정말 너무 행복했다"고 애정을 드러냈다.

또 소진은 결혼 생활에 대한 솔직한 생각도 전했다. 그는 "원래 결혼이 너무 무서웠다"며 자신이 비혼주의자였다고 털어놨다. 이어 "하지만 지금까지 경험한 결혼은 너무 좋다. 누구를 만나는지도 정말 중요하다"며 "결혼 생활에서 얻는 깨달음이 또 있다. 관계에 대한 깊이 자체가 다르다"고 강조했다.

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한편 소진은 지난 2023년 배우 이동하와 결혼했다.