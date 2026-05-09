조영남 "전처 윤여정에 바람 피워 쫓겨나, 이혼 후 은행 처음 가봤다" ('동치미')

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[스포츠조선 이우주 기자] '동치미' 조영남이 이혼사를 언급했다.

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9일 방송된 MBN 예능프로그램 '속풀이쇼 동치미'에서는 남진, 조영남, 설운도가 700회 특집 게스트로 출연했다.

조영남은 돈, 은행도 아예 몰랐다며 "바람피워서 쫓겨나지 않았냐. 혼자 사니까 제일 답답한 게 은행을 가야 하는 거다. 그전에는 은행을 가본 적이 없다"고 고백했다.

조영남은 "그게 제일 갑갑하더라. 전처가 돈 관리를 도맡았는데 헤어지고 나니까 내가 은행에 가야 한다. 딸은 너무 어리고. 처음 은행에 가서 직원이 도와줬다"고 밝혔다.

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노사연은 "언제 처음 간 거냐. 40대냐"고 물었고 조영남은 "전처하고 헤어진 지가. 모르겠다"고 토로했다.

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지금도 계좌이체를 할 줄 모른다는 조영남. 조영남의 돈 관리는 딸이 맡고 있었다. 조영남은 "딸하고 싸우는 게 제일 재밌다. 왜 아버지한테 오라 마라 하냐고 하면 딸이 툴툴댄다. 그게 너무 재밌다"고 딸과의 티키타카를 자랑했다.

그런가하면 조영남은 "얼마 전까지 지갑이 없었다. 아무데나 돈을 넣었다. 술집에서 술을 마시면 착한 주인은 전화가 온다. 돈을 잘못 줬다고. 100만 원짜리 수표를 줘야 하는데 1,000만 원 수표를 준 거다"라며 "나쁜 주인들은 연락을 안 한다. 그래서 최근에 지갑을 샀다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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설운도의 돈 관리를 아내가 하고 있다고. 설운도는 "남자는 돈 관리를 못한다"고 아내를 믿으면서도 "지나친 게 뭐냐면 카드를 하나 줬는데 쓸 수가 없다. 쓸 때마다 연락이 가서 쓸 수가 없다"고 토로했다. 이에 조영남은 "떳떳하게 이혼하자고 얘기하라"라고 폭탄 발언을 던졌고 설운도는 "만약 아혼하자 하면 어떡하냐"고 반문했다. 그러자 조영남은 ""(이혼) 해봐"라고 무책임한 발언을 던졌다.

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조영남은 "난 이혼하니까 화가가 됐고 걔(전처)하고 같이 살았으면 화가가 못됐을 거다. 여자가 보고 있는데 내 성격에 그림을 그리겠냐. 이혼하니까 자유시간이 생겨서 그림을 그리는 것"이라 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com