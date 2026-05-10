조영남 "노래 개사했다가 재판行, 대통령 저격 오해에 헌병대 끌려가" ('동치미')

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[스포츠조선 이우주 기자] '동치미' 조영남이 아슬아슬했던 과거를 털어놨다.

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9일 방송된 MBN 예능프로그램 '속풀이쇼 동치미'에서는 남진, 조영남, 설운도가 700회 특집 게스트로 출연했다.

활동 때문에 군 입대를 연기했다는 조영남은 "공연 사회를 보게 됐는데 그때 각설이 타령이 유행이었다. '신고산이 와르르르'라는 가사가 있는데 며칠 전 와우아파트가 무너졌다. 그래서 '신고산'을 '와우아파트'로 개사했다. 노래 끝나고 나오니까 시청에서 날 잡으러 왔다고 튀라더라. 공연 이후 잡혀갔는데 병역 기피로 재판까지 받았다"고 털어놨다.

재판은 최초의 여성 변호사 이태영 변호사가 맡았다고. 조영남은 "이태영 변호사가 나를 한 달 뒤에 입대를 시키겠다는 계약서를 쓰고 풀려났다"고 밝혔다. 그렇게 군 입대를 하게 된 조영남. 조영남은 서울 육군 합창단에 합격했다. 조영남은 "첫 공연에 얼마나 긴장이 되겠냐. 누가 오는지도 몰랐다. 기타 들고 대기하고 있는데 박정희 대통령이 왔다"며 "이건 왕의 남자가 될 기회다 싶었다. '황성옛터'를 불러야 되는데 즉석에서 각설이 타령으로 선곡을 바꿨다. '부통령은 조영남' 이런 식으로 개사했다"며 "참모장이 '황성옛터'나 부르라 해서 부르는데 가사가 생각이 안 나더라"라고 토로했다.

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가사를 생각하지 못해 결국 쫓겨났다는 조영남. 조영남은 "다음날 헌병대에 끌려갔다. '왜 '황성옛터'를 거부했냐'더라. 너무 긴장했다 하니까 안 믿어주더라. 또 '각설이 타령'에서 '각설이'가 누구냐더라"라고 밝혔다. '작년에 왔던 각설이 죽지도 않고 또 왔네'라는 가사가 대통령을 저격했다고 오해 받은 것.

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이뿐만이 아니었다. 해외 귀빈이 참석한 행사 무대에 오른 조영남은 "팝송을 부르는데 간주 중에 하모니카를 꺼내야 했다. 재킷 주머니에서 하모니카를 꺼내는데 경호원이 권총으로 오해한 거다"라며 "그때 총 맞았으면 죽는 거다. 하모니카를 꺼내자마자 급하게 불었다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

조영남은 "또 한번 죽을 뻔한 적이 있었다"며 "영빈관 행사에 연예인 대표로 참석했다.

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wjlee@sportschosun.com