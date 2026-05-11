김진표, 외조부 만년필 사업 물려받았다 "매년 40억 적자였던 사업 살려"

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[스포츠조선 이우주 기자] 래퍼 김진표가 외할아버지의 사업을 물려 받아 새로운 대표가 됐다.

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8일 데프콘의 유튜브 채널에서는 '김진표 요즘 음악 안하니?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

데프콘을 만난 김진표는 "수입 필기구 회사 대표이사"라고 자신을 소개했다. 김진표와 친한 데프콘은 "(외할아버지한테) 물려받아서 운영을 하시는데 정말 열심히 하시더라"라고 밝혔다. 김진표는 외할아버지이자 창업주였던 고흥명 전 회장에 대해 "굉장히 권위주의적이셨다. 할아버지랑 저녁을 먹는 날이 오면 이미 소화가 안 됐다. 식사하다가 혹시라도 뭐 물어볼까 봐. 업력이 70년 넘다 보니까 남겨놓으신 게 많다. 그걸 보여줄 수 있는 공간"이라며 전시장을 소개했다.

김진표의 회사에서는 '하이테크' 시리즈 펜으로 특히 유명하다. 김진표는 "대부분 착각하시는데 대부분 일본에서 수입됐다고 생각하시는데 대한민국에 있는 건 거의 대한민국에서 생산했다"고 밝혔다.

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대한항공에 오랫동안 납품하던 펜도 있었다. 김진표는 "저희가 2006년부터 15년 연속 적자였는데 그래도 돈을 굴릴 수 있게 해줬다"고 밝혔다.

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김진표는 대표이사를 맡기 전 레이싱 감독으로 10년 간 활동해왔다. 김진표는 "레이싱 커리어가 업무가 없었으면 (사업을 물려 받을) 엄두도 안 났을 거다. (레이싱팀에서) 하는 게 매년 예산 짜고 본사 들어가서 PT하고 '이 정도 돈이 필요하다' 이런 걸 10년을 해온 상태에서 비슷하지 않을까? 싶었다. 음악만 했으면 내가 할 수 있는 게 아니라 생각했을 것"이라 밝혔다.

사업을 물려 받을 당시 상황에 대해 김진표는 "돌아가시고 난 다음에 한국 빠이롯드 같은 경우는 매력적이지 않았다. 완전 자본 잠식 상태였다"며 "어머니는 회사를 지키고 싶어했다. 약간 측은지심도 있고 '도움이 될지 모르겠지만 도와 드려볼까요?' 하니까 바로 받아들이셨다"고 밝혔다.

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사업 하락세 원인은 내부 문제 탓이었다고. 일본 파이롯트 회장이 고흥명 전 회장을 견제하기 위해 경영권 방어를 하면서 공급 중단을 선언, 결국 사업을 유지하기 위해 한국 파이롯트는 가격 인상을 단행했다. 이에 소비자들의 관심에서 점점 사라진 것. 김진표는 "2012년부터 할아버지 돌아가신 2016년까지는 1년에 30~40억씩 적자가 났다"며 "돌아가시고 나서 저는 일본하고 협상을 시작했다. 어쨌든 다시 거래를 하자 해서 메일을 보냈는데 내용이 가관이다. '협상을 시작하고 벚꽃을 맞이한 게 벌써 세 번째다' 이런 식으로 보냈다. 2016년부터 협상을 시작해서 2019년 12월에 계약을 한다. 2020년부터 시장에 재진입했다"고 밝혔다. 이에 데프콘은 "얼마 안 된다. 자리를 되게 빨리 잡았다. 그건 대표의 능력 아니냐"라고 감탄했지만 김진표는 "제품이 좋은 거다. 전 그렇게 생각한다"고 겸손하게 말했다.

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wjlee@sportschosun.com