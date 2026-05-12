"유재석, 첫회식 때 수백명 이름 다 외워..친한 척 하며 기 살려주기도" 미담 또 추가

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 유재석의 미담이 또 한 번 공개되며 훈훈함을 더했다.

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최근 유튜브 채널 '방송국놈들 PD2작가2'에는 "연예인 미담썰인데 악담을 곁들인"이라는 제목의 영상이 업로드됐다. 해당 영상에는 방송 관계자들이 모여 직접 겪은 연예인들과의 다양한 일화를 나누는 모습이 담겼다.

이 가운데 한 관계자는 유재석과 관련된 미담을 전하며 눈길을 끌었다.

과거 JTBC '슈가맨' 작가로 일했다고 밝힌 A씨는 "내가 기억나는 게 하나 있다. 정말 감탄했는데, 내가 '슈가맨'을 했었다. 거기에 일반인들이 방청을 오는데, 내 친구가 온 적 있다"라며 "친구 인생 버킷리스트가 유재석을 보는 것"이라고 말문을 열었다.

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이어 그는 "당시 유재석 오빠는 스태프 이름을 외웠다. 언제 외우냐면 처음에 회식하지 않냐. 막내까지 다 외운다"라며 "특이한 이름은 '너 왜 이름이 이거야?'라고 하면서 놀린다"라고 당시 상황을 설명했다.

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A씨는 또 "그런 재석이 오빠한테 내가 가서 친구하고 사진 찍어주실 수 있냐라고 물어봤는데 흔쾌히 찍어주셨다"라며 "또 오빠가 내 친구인 걸 알자마자 '작가1아' 딱 불러줬다. 일부러 친근하게 더 그런 것"이라고 덧붙였다.

이어 "평소에는 반말로 'XX야'라고 안 한다. 지인이 있거나 하면 위신을 세워주는 것"이라고 설명했다.

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이에 연예계 관계자들은 "역시 유느님이다", "유재석은 진짜 다르다", "감동이다"라며 감탄을 쏟아냈다.

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A씨는 "내 이름 외워준 MC는 최초였던 것 같다"라며 "보통은 메인만 안다. 프로그램을 하나만 하는 것도 아니지 않냐. 그분들 입장에서는 (스태프가) 수백 명이다"라고 덧붙여 유재석의 세심한 배려를 다시 한 번 강조했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com