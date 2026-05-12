방탄소년단, 대통령 영접 속 15만 관객 떼창 터진 멕시코 공연

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단이 멕시코시티를 움직였다.

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방탄소년단은 7일과 9~10일(현지시각) 멕시코시티 에스타디오 GNP 세구로스에서 월드투어 '아리랑'을 개최하고 약 15만 관객과 만났다. 이번 공연은 2015년 7월 이후 약 10년 10개월 만에 멕시코에서 여는 완전체 단독 콘서트로 티켓 오픈과 동시에 3회 공연이 매진됐다

방탄소년단이 멕시코시티를 움직였다. 공연장 안은 관객들의 떼창으로 가득 찼고 티켓을 구하지 못한 이들이 스타디움 주변에 몰려 도시 곳곳이 방탄소년단을 향한 열기로 들썩였다.

방탄소년단은 탄탄한 라이브와 빈틈없는 군무로 멕시코를 사로잡았다. 관객들은 한국어 가사를 정확하게 따라 부르며 폭발적인 호응을 보냈다. '에어플레인 파트2' 무대는 이번 공연의 백미였다. 멤버들은 즉흥적으로 노래를 골라 들려주는 시간에 이 노래를 선곡, '위 고잉 프롬 멕시코 시티'라는 가사로 관객들의 마음을 울렸다.

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멕시코 문화를 퍼포먼스 곳곳에 녹인 점도 큰 호응을 얻었다. '에일리언' 무대에는 멕시코 전통 프로레슬링 루차 리브레(lucha libre) 마스크를 쓴 댄서들이 등장했고 뷔가 '아이돌' 공연 중 현지 간식 반데리야(Banderilla)를 즐기는 장면은 SNS를 중심으로 빠르게 확산됐다.

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멤버들은 "여러분은 정말 최고였다. 무슨 말을 더 할 수 있을까. 멕시코에 꼭 다시 돌아오겠다"라는 소감을 전했다. 또한 "소칼로 광장에서부터 이어진 열기를 잊지 못할 것 같다. 멕시코에 대한 좋은 추억을 가득 안고 간다"라며 스페인어로 감사 인사를 건넸다.

공연장 밖의 열기도 뜨거웠다. 현지 당국은 2~3일 차 공연 날 약 3만 5000명의 팬이 경기장을 둘러싼 것으로 추산했다. 인파가 주변 도로까지 확산되면서 일부 구간이 일시 통제되기도 했다. LA Times는 "보이밴드가 국제 외교의 관심사로 떠오르는 일은 흔치 않다"라며 멕시코 대통령의 공식 대통령실 초청과 시민들의 폭발적인 반응을 다뤘다. 이 매체는 100만 명 이상의 사람들이 티켓 구매를 시도했고 입장하지 못한 이들이 공연장 주변에 운집했다고 전했다.

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'BTS노믹스'(BTSnomics)라고 불리는 방탄소년단의 경제적 파급력도 큰 주목을 받고 있다. 멕시코시티 상공회의소는 이번 공연이 티켓 판매, 항공, 숙박, 식음료, 지역 상권 소비 등을 포함해 약 1억 750만 달러(한화 약 1557억 원) 규모의 경제효과를 낼 것으로 예상했다. 국내외 관광객 유입에 따라 숙박 부문 약 1,700만 달러(한화 약 246억 원), 식음료·서비스 소비는 약 218만 달러(한화 약 32억 원) 규모로 추산됐다.

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방탄소년단은 오는 16~17일과 19일 스탠퍼드 스타디움에서 투어를 이어간다. 이들의 공연을 앞두고 도시 교통 인프라가 움직이고 있다. 산타클라라밸리교통국(VTA)은 공식 SNS를 통해 이번 콘서트를 위해 특정 버스 노선을 특별 운행할 계획이라고 밝혔다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com