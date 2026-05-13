박은영 "하석진 닮은 신랑, 의사에 키도 커" 초호화 결혼식 설렘

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[스포츠조선 김수현기자] '중식 여신'으로 사랑받고 있는 박은영 셰프가 예비신랑과의 러브스토리부터 화려한 결혼식 라인업까지 솔직하게 공개했다.

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12일 유튜브 채널 '밥은영'에는 박은영이 팬들의 결혼 관련 질문에 직접 답하는 모습이 담겼다.

이날 박은영은 "신랑 외모가 너무 궁금하다. 연예인으로 따지면 누구를 닮았냐. 몇 살 차이냐"라 쏟아지는 질문에 "나이 차이는 1살 차이"라고 밝혔다.

이어 그는 수줍은 미소와 함께 "항상 피곤해서 남편 얼굴이 요즘 많이 안 좋아졌는데, 한참 괜찮을 때는 하석진 씨 닮았던 것 같다"고 말해 눈길을 끌었다.

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앞서 박은영은 유튜브 채널 '아기맹수 김시현'에서도 예비신랑의 외모에 대해 밝힌 바 있다. 김시현 셰프는 실제로 박은영의 예비신랑을 본 적이 있다며 "정말 잘생기셨다. 키도 굉장히 크시고 피부도 정말 좋으시다. 두 분이 나란히 서 계신 모습이 인상적이었는데, 너무 잘 어울리셨다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

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베이킹을 하며 팬들과 소통하던 박은영은 바쁜 일정 속 결혼 준비에 대한 생각도 전했다. 그는 "이렇게 바쁜데 결혼 준비를 어떻게 하냐고 하시는데, 바빠도 다 하게 된다"며 "오히려 결혼이 쉽다"고 쿨하게 말했다.

그는 "결혼은 도와주시는 분들이 많지 않냐. 웨딩플래너님이 착착착 진행해주시고 저는 순간순간 결정만 하면 되니까 차라리 결혼식 준비가 쉬운 것 같다"고 털어놨다.

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특히 결혼식 축가 라인업도 화제를 모았다. 박은영은 JTBC '냉장고를 부탁해'와 넷플릭스 '흑백요리사' 등을 통해 인연을 맺은 최현석 셰프가 축가를 준비 중이라고 밝혔다.

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여기에 가수 아이비까지 축가에 나설 예정이라고 전해 기대를 더했다.

예비신랑과의 첫 만남 비하인드도 공개했다. 박은영은 "소개팅으로 만났다. 몇 년 전에 소개팅을 했다가 잘 안됐는데, 다시 만나 잘된 케이스"라고 설명했다.

이어 "소개팅 이후에도 가끔 안부 연락은 계속 왔다"며 "한국에 한 번씩 갈 때 만나고 그러다가 점점 가까워졌다"고 회상했다.

홍콩에서 일했던 당시 박은영은 한국에 있던 예비신랑과 장거리 연애를 이어갔다고. 그는 "너무 장거리 연애라 사귀기 전 예비신랑이 부담스러워했는데 제가 일주일에 한 번씩 한국에 들어왔다"며 "한 달에 비행기를 여덟 번씩 탈 정도로 바빴다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

한편 박은영은 오는 5월 신라호텔에서 의사인 예비신랑과 백년가약을 맺는다.

shyun@sportschosun.com