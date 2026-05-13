역시 '붉은사막'! 펄어비스, 분기 기준 최대 매출인 1분기 실적 발표

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역시 '붉은사막'의 글로벌 인기는 실적으로 입증됐다.

펄어비스는 '붉은사막'의 흥행에 기반해 올 1분기에 분기 기준 최고 매출을 기록했다고 밝혔다.

펄어비스는 12일 올 1분기 실적을 발표했다. 매출 3285억원, 영업이익 2121억원, 당기순이익 1700억원을 기록했는데, 우선 매출의 경우 전년 동기 대비로 419.8%, 전 분기 대비로 382.4% 증가한 것으로 나타났다. 또 영업이익은 전년 동기 대비 무려 2584.8%, 전 분기 대비 3만 200% 늘었다. 당기 순이익은 전년 동기 대비 2107.8% 증가하고, 전 분기 대비 흑자 전환했다.

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특히 1분기 해외 매출 비중은 94%를 기록했는데, 이 가운데 북미와 유럽 비중은 81%로 '붉은사막'이 글로벌 흥행을 견인했다. IP별 매출은 '검은사막' 616억원, '붉은사막' 2665억원이다. '붉은사막'이 지난 3월 20일(한국시각 기준) 출시, 단 열흘여의 실적이 1분기에 반영된 것을 감안하면 엄청난 수치라 할 수 있다.

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'붉은사막'의 플랫폼별 매출 비중은 콘솔과 PC가 각각 50%로 집계됐다. DS투자증권은 펄어비스의 실적이 시장 컨센서스인 영업이익 1250억원을 70% 가량 웃도는 어닝 서프라이즈 수준이라며, 목표가를 기존 9만원에서 10만원으로 10% 이상 올려 잡았다.

'붉은사막'의 흥행은 자체 게임 엔진인 '블랙스페이스'의 기술 경쟁력도 한 몫 했다고 할 수 있다. 광활한 오픈월드를 끊김 없이 구현한 최적화 기술과 사실적인 물리 효과, 고품질 그래픽을 통해 높은 몰입감을 제공했다.

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또 초반 유저들의 다양한 불만을 적극적으로 반영, 출시 후 난이도 조정과 조작 개선, 콘텐츠 및 UI 개선 등 편의성 업데이트 패치를 빠르게 진행하며 게임 완성도를 끌어올려 글로벌 플랫폼 스팀에서 이용자 평가를 '매우 긍정적(Very Positive)'으로 끌어올리는 이른바 '역전극'을 써냈다.

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이밖에 '검은사막' 온라인 버전은 북미·유럽 서비스 10주년을 맞아 미국과 스페인에서 이용자 이벤트를 진행하고, 꾸준한 콘텐츠 업데이트로 안정적인 서비스를 이어갔다고 펄어비스는 설명했다. 콘솔 버전의 경우 크로스플레이 6주년 기념 이벤트와 마스터클래스 대회를 성공적으로 개최했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com