[SC현장] "추구미 악뮤"…강우진-최립우, '보플2'→FNC 플레어유 희귀 듀오 데뷔(종합)

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[스포츠조선 백지은 기자] 강우진과 최립우가 플레어유로 새로운 출발을 알린다.

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13일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 플레어유의 미니 1집 '유스 에러' 발매기념 쇼케이스가 열렸다.

최립우는 "솔로로 먼저 활동했는데 둘이서 다시 데뷔하게 돼 설레고 기대된다"고, 강우진은 "꿈 꿔 온 데뷔를 하게 돼 기쁘고 감사하다. 열심히 하겠다"고 밝혔다.

플레어유는 '두 개의 빛(Flare)이 만나 하나의 밝은 빛을 이루는 순간'과 '아티스트와 팬(U)이 서로의 에너지가 되어 하나의 세계를 만들어 간다'는 의미를 담은 팀명이다. Mnet '보이즈2 플래닛'을 통해 실력을 인정받은 강우진과 최립우가 결성한 듀오로 '청춘'의 감성을 노래한다.

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강우진은 "'보이즈2플래닛' 초반엔 체력적으로나 심적으로 어려움이 있었지만 끝나고 나니 성장할 수 있는 계기가 된 것 같다. 그 덕분에 이 자리에 있을 수 있었다"고, 최립우는 "방송 덕분에 데뷔할 수 있게 돼 감사하다. 실력적으로도 성장했고 잊지못할 추억이 됐다"고 말했다.

13일 블루스퀘어 우리원뱅킹홀에서 열린 신인 보이그룹 플레어 유(FLARE U, 최립우, 강우진)의 'YOUTH ERROR' 쇼케이스. 플레어 유 멤버들이 타이틀곡 무대를 선보이고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

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'유스 에러'는 틀리고 넘어지고 서로 다른 오류를 지닌 두 청춘의 기록을 담은 앨범이다. 타이틀곡 '웨이 투 유'를 비롯해 드럼 앤 베이스 장르의 '하이퍼', 팝 하우스 장르의 '우니까', 팬송 '미라클', 펑크 장르의 '우-후', 잊고 있는 꿈과 설렘을 떠올리게 하는 '놀이터' 등 총 6곡이 수록됐다.

최립우는 "신인만이 보여줄 수 있는 풋풋함이 담겼다"고, 강우진은 "귀여운 퍼포먼스와 스토리가 특징이다. 이야기에 집중하시면 수록곡 전부를 재미있게 들으실 수 있으실 거다. 고백을 준비하는 '웨이 투 유'에서 연인이 된 두 사람의 이야기를 담은 '하이퍼'로 이어지고, 여행을 떠난 우리 둘의 이야기를 담은 '우-후'까지 잘 들어주시길 바란다"고 소개했다.

13일 블루스퀘어 우리원뱅킹홀에서 열린 신인 보이그룹 플레어 유(FLARE U, 최립우, 강우진)의 'YOUTH ERROR' 쇼케이스. 플레어 유 강우진이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

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타이틀곡 '웨이 투 유'는 통통 튀는 플럭 리프와 경쾌한 리듬 위에 하이퍼 팝의 글리치한 사운드와 플러그 앤 비의 리드미컬한 그루브가 결합된 하이브리드 팝 장르의 곡이다. 휴대폰 진동처럼 갑작스럽게 시작된 감정을 계기로 친구 사이를 넘어 좋아하는 마음을 깨닫고 망설임 없이 상대에게 달려가는 설렘을 담았다.

13일 블루스퀘어 우리원뱅킹홀에서 열린 신인 보이그룹 플레어 유(FLARE U, 최립우, 강우진)의 'YOUTH ERROR' 쇼케이스. 플레어 유 최립우가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

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최근 가요계에 남성 듀오는 보기 드문 조합이다. 이에 대해 강우진은 "듀오의 장점은 의견 조율이 쉽고 빠르게 된다는 점이다. 각자 파트가 많은 점도 장점이다. 형과 케미가 좋다. 숙소생활을 하니까 재밌어서 지루할 틈이 없다"고, 최립우는 "최근 아이돌 듀오가 별로 없기 ??문에 오히려 우리만의 강점이 된다고 생각한다. 다른 캐릭터가 만나 서로 보완하고 완성시켜 가는 그림이 있다"고 자신했다.

13일 블루스퀘어 우리원뱅킹홀에서 열린 신인 보이그룹 플레어 유(FLARE U, 최립우, 강우진)의 'YOUTH ERROR' 쇼케이스. 플레어 유 멤버들이 타이틀곡 무대를 선보이고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.13/

플레어유는 이날 오후 6시 '유스 에러'를 발매하고 본격 활동에 돌입한다.

최립우는 "비타민 자판기라는 이름을 갖고 싶다. 일상 속 필수품처럼 원하고 필요할 때 저희에게 에너지를 받아가시면 좋겠다"고, 강우진은 "두 사람이 만나 하나의 빛을 만들어가는, 공감이 되는 멋진 팀으로 기억 되고 싶다"고 밝혔다.

두 사람은 또 이찬혁과 이수현의 악뮤를 롤모델로 꼽으며 "우리의 추구미와 비슷한 느낌이다. 무대도 즐겁게 하고 자신만의 이야기를 노래로 쓰신다. 음악을 통해 위로를 주신다. 우리도 그런 존재가 되고 싶다"고 입을 모았다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com