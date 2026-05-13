다나, 27kg 감량 후 잠적…천상지희 완전체도 빠졌다 "준비 안 돼 부끄러워"

사진=쥬비스 유튜브 채널

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 다나가 이번에도 천상지희 완전체 모임에 모습을 드러내지 않았다.

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스테파니는 13일 "우리의 21주년♡"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 스테파니, 린아, 선데이의 셀카가 담겼다. 데뷔 21주년을 맞아 모인 세 사람은 맑은 날씨에 데이트를 즐기며 여전히 돈독한 우정을 자랑했다. 하지만 이번 모임에서도 다나의 모습은 보이지 않았다.

다나는 지난 2024년 천상지희 멤버들의 데뷔19주년 기념 회동에서도 불참했다. 이에 선데이는 "다나 너, 내년 20주년엔 바빠도 어림없다. 올해까지만 봐준다. 영상통화도 안 돼"라며 혹시 모를 불화설을 일축했다.

이듬해 유튜브 채널 '재친구'에 출연한 세 사람은 다나의 근황에 대해 "다나 언니는 개인적으로 준비가 안 돼서 양해를 구했다. 아직 매스컴이나 여러분 앞에 서기 부끄럽다고 한다. 멤버도 이해를 해줘야 한다"고 밝혔다.

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한편, 다나는 2019년 80kg에 육박한 몸무게를 공개, 치열한 다이어트로 27kg 감량에 성공해 화제가 됐다.

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wjlee@sportschosun.com