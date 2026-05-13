이레, 라미란과 '소원'→'전천당' 재회…"제 성장과정 지켜봐주신 선배"

13일 오후 서울 삼성동 코엑스 메가박스에서 '이상한 과자가게 전천당' 시사회가 열렸다. 배우 이레가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.13

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이레가 라미란과 영화 '소원'에 이어 '이상한 과자 가게 전천당'으로 재회한 소감을 전했다.

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이레는 13일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '이상한 과자 가게 전천당' 언론·배급 시사회에서 "라미란 선배님은 제 성장과정을 지켜봐주셨다"며 "연기 호흡을 맞출 땐 왠지 모를 편안함이 느껴진다"라고 했다.

29일 개봉하는 '이상한 과자 가게 전천당'은 소원을 들어주는 과자 가게 '전천당'에 행운의 동전을 지닌 손님들이 찾아오면서 벌어지는 마법 같은 이야기를 그린 판타지 드라마로, 박봉섭 감독이 연출을 맡았다.

이레는 전천당을 위협하는 화앙당의 주인 요미로 합류했다. 그는 "처음 시나리오를 읽어봤을 때 신비로운 느낌을 받았다. 어렸을 때 드라마와 애니메이션을 즐겨 보면서 판타지에 대한 로망이 있었는데, '이상한 과자 가게 전천당'이 제 마음을 움직였다"고 밝혔다.

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이어 라미란과는 '소원'에 이어 두 번째 작업을 함께했다. 이레는 "사실 선배랑 연기할 땐 왠지 모를 편안함이 느껴진다. 제 데뷔작 같은 작품을 함께 하지 않았나. 제 성장과정을 봐주셨기 때문에, 이번 작품 촬영할 때도 심적으로 편했고, 제가 어떤 연기를 하던 선배가 받아주실 거란 믿음이 있었다. 현장에서 즐겁게 촬영을 했고, 스태프 분들과도 함께 웃었던 기억이 난다"고 만족감을 드러냈다.

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또 새로운 연기 변신을 시도한 소감을 묻자, 이레는 "시나리오만 봤을 때 잘 연상되지 않았던 것들이 의상과 헤어 메이크업을 받는 순간 완성됐다. 스태프 분들이 요미가 될 수 있는 장치를 만들어주셨다"며 "저는 제 착장을 좋아한다. 태어나서 단 한 번도 시도해보지 못한 공주 같은 착장에 똑 단발 스타일이었다"고 답했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com