“같이 두 끼 먹고 다시 포항으로” 한혜진♥기성용, 현실 주말부부 일상

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 한혜진이 남편 기성용과의 오랜만의 일상을 공개했다.

Advertisement

한혜진은 14일 자신의 SNS에 "오랜만에 만난 남편. 같이 두 끼 먹고 다시 포항으로"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 이어 "시온이도 '아빠 계속 내 옆에 있어~' 하면서 딱 붙어서 아빠 너무 좋아하고ㅎㅎ (떨어져 지내는 것의 순기능ㅎㅎ)"이라며 딸의 반응도 전했다. 또 "남편 좋아하는 회전초밥 먹으러 갔는데 저는 초딩입맛이라 불닭새우 뭐 그런 걸로"라며 "남편은 늘 너무 안타까워해요"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

공개된 사진 속 한혜진과 기성용은 식당에서 나란히 앉아 카메라를 바라보고 있다. 한혜진은 단발 헤어에 내추럴한 분위기로 청순 미모를 드러냈고, 기성용 역시 편안한 차림으로 훈훈한 비주얼을 자랑했다.

또 다른 사진에서는 딸 시온 양과 함께 다정한 가족샷을 남겼다. 기성용은 딸 옆에서 미소를 짓고 있었고, 한혜진은 브이 포즈를 하며 화목한 분위기를 더했다.

Advertisement

한편 기성용은 최근 포항 스틸러스로 이적해 활동 중이다. 한혜진은 서울과 포항을 오가며 내조를 이어가고 있다. 두 사람은 2013년 결혼해 슬하에 딸 시온 양을 두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com