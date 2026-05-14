'원더풀스' 박은빈, 이렇게 사랑스러운 개차반 모지리 초능력자라니

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박은빈이 개차반 모지리 초능력자로 파격 변신에 나선다.

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오는 15일 공개를 하루 앞둔 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 갖게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처다. 제작 단계부터 '이상한 변호사 우영우'의 박은빈과 유인식 감독이 다시 한번 의기투합한 작품으로 큰 화제를 모았다.

박은빈은 해성시 공식 개차반 은채니 역을 맡아 또 한 번 새로운 연기 변신에 나선다. 은채니는 해성시에서 가장 잘나가는 '큰손식당'의 손녀로, 예상치 못한 사건에 휘말린 뒤 어느 날 갑자기 순간 이동 초능력을 얻게 되는 인물이다. 박은빈은 특유의 사랑스럽고 유쾌한 매력을 바탕으로 코믹 연기를 선보이며 웃음과 공감을 동시에 전할 예정이다.

이 가운데 박은빈의 '원더풀스' 포스터 비하인드 현장이 공개돼 이목을 집중 시킨다. "지금까지 연기한 캐릭터 중 가장 단순하다"라는 그의 설명처럼, 전작 속 강렬한 분위기를 벗어던진 채 장난기 가득한 눈빛과 주황빛 브리지 헤어 컬러, 비대칭 트윈 번 스타일은 키치함을 배가 시키며 내일이 없는 듯 자유분방하게 살아가는 채니의 범상치 않은 아우라를 물씬 풍긴다. 여기에 서양의 'I LOVE YOU'를 상징하는 손 제스처는 초능력에 대한 호기심을 더욱 자극하며 박은빈이 그려낼 '은채니'에 대한 궁금증을 높이고 있다.

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이처럼 새로운 얼굴로 돌아온 박은빈을 향한 관심이 높아지는 속에 "감독이 재미있게 놀 수 있도록 만들어준 작품 속에서 즐겁게 촬영했다. 보시는 분도 마음껏 웃으며 즐길 수 있는 작품이었으면 좋겠다"는 그의 말처럼 탄탄한 연기력과 존재감으로 대중의 사랑을 받아온 '믿고 보는 배우' 박은빈이 새롭게 그려낼 밝고 자유로운 에너지와 웃음에 기대가 모인다.

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한편, 박은빈이 주연을 맡은 '원더풀스'는 오는 15일 넷플릭스에서 베일을 벗는다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com