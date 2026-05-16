장동민, 2030 쉬었음 청년에 작심 발언 “대기업 사무직만 찾아”(‘베팅온팩트’)

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[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 장동민이 2030 세대의 취업 인식을 두고 소신 발언을 내놨다.

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16일 온라인 커뮤니티 등에서는 장동민이 출연한 웨이브 오리지널 예능 '베팅온팩트'의 일부 장면이 누리꾼들 사이에서 주목받았다.

방송에서 장동민은 "취업이 안 된다는 말은 이해가 안 간다"고 언급했다. 이어 현장의 구인난 상황을 언급하며 "채용 공고를 올려도 2030 지원자가 거의 없다. 오히려 4050 세대 지원만 들어온다"고 주장했다.

다른 출연자가 "대기업 사무직만 선호하는 분위기 때문 아니냐"고 말하자 장동민은 이에 공감하며 "결국 본인들이 일을 안 하려는 것"이라고 지적했다. 또 그는 "남 밑에서 돈 버는 게 쉬운 일이 아니다"라며 "일하면서 즐거움만 찾으려는 것도 문제다. 원래 일은 힘든 것"이라고 덧붙였다.

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해당 발언이 공개된 이후 온라인 반응은 크게 갈렸다.

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일부 네티즌들은 "현실적인 얘기다", "중소기업은 사람 부족한 곳 많다", "조건만 따지는 분위기가 심해졌다"며 장동민 의견에 공감했다.

반면 다른 누리꾼들은 "근무 환경과 처우가 문제인 것", "청년 세대 현실을 너무 쉽게 보는 것 같다", "최저 수준 대우로 사람 쓰려는 회사도 많다"며 비판적인 반응을 보였다.

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한편 장동민이 출연한 '베팅 온 팩트'는 가짜뉴스가 범람하는 시대를 살아가는 출연자 8인이 외부와 단절된 공간에서 생활하며 뉴스의 진위를 가리는 리얼리티 뉴스 게임 쇼다. 개그맨 장동민, 이용진, 가수 겸 배우 예원, 교수 진중권, 정치 유튜버 헬마우스, 방송인 정영진, 전 국민의힘 대변인 강전애, 전 더불어민주당 최고위원 박성민이 출연했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com