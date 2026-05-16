'21세기 대군부인' 역사 왜곡 논란 사과 "노력 부족..질책 겸허히 수용" [공식] (전문)

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[스포츠조선 조윤선 기자] '21세기 대군부인'이 역사 왜곡 논란에 휩싸인 가운데, 제작진이 공식 사과문을 발표하고 후속 조치에 나서겠다고 밝혔다.

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16일 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 제작진은 공식 홈페이지를 통해 "애정을 갖고 드라마를 지켜봐 주신 많은 분께 세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 고개 숙여 사과드린다"고 전했다.

앞서 지난 15일 방송된 11회에서는 이안대군(변우석 분)이 새로운 왕으로 즉위하는 과정이 그려졌다. 그러나 해당 장면에서 신하들이 왕을 향해 '천세'를 외친 것을 두고 논란이 불거졌다. '천세'는 '만세'보다 한 단계 낮은 칭호로, 중국 황제보다 낮은 지위인 제후급에게 사용되는 표현이라는 점이 문제로 지적됐다.

또 왕이 착용한 구류면류관 역시 황제가 쓰는 십이면류관보다 격이 낮다는 점이 도마 위에 올랐다. 여기에 일부 장면에서는 중국식 예법을 연상시키는 연출까지 거론되며 시청자들 사이에서 고증과 세계관 설정을 둘러싼 비판이 이어지고 있다.

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제작진은 논란이 된 즉위식 장면에 대해 "왕의 즉위식에서 왕이 '구류면류관'을 착용하고 신하들이 '천세'라고 산호하는 장면이 우리나라의 자주적 지위를 훼손한다는 시청자 여러분의 지적을 무겁게 받아들이고 있다"며 "이는 제작진이 조선의 예법이 역사 속에서 어떻게 변화했는지 세심하게 살피지 못해 발생한 사안이다"라며 잘못을 인정했다.

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이어 "'21세기 대군부인'은 로맨스물인 동시에 대체 역사물의 성격을 지닌 드라마로 가상의 세계와 현실의 역사적 맥락이 교차하는 부분에 대해 신중하고 심도있는 고민이 필요했으나, 정교하게 세계관을 다듬고 더욱 면밀하게 살피는 노력이 부족했다"고 덧붙였다.

아울러 "시청자 여러분의 질책을 겸허히 받아들이며, 추후 재방송 및 VOD, OTT 서비스에서 해당 부분의 오디오와 자막을 최대한 빠르게 수정하겠다. 시청자 여러분께 불편을 드린 점 다시 한번 깊이 사과드린다"며 "앞으로 제작진은 더욱 무거운 책임감을 가지고 시청자 여러분의 신뢰에 보답하는 작품을 제작하기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

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21세기 대군부인 제작진 입장 전문

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<21세기 대군부인> 제작진입니다. 애정을 갖고 드라마를 지켜봐 주신 많은 분께 세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 고개 숙여 사과드립니다.

제작진은 왕의 즉위식에서 왕이 '구류면류관'을 착용하고 신하들이 '천세'라고 산호하는 장면이 우리나라의 자주적 지위를 훼손한다는 시청자 여러분의 지적을 무겁게 받아들이고 있습니다.

이는 제작진이 조선의 예법이 역사 속에서 어떻게 변화했는지 세심하게 살피지 못해 발생한 사안입니다. <21세기 대군부인>은 로맨스물인 동시에 대체 역사물의 성격을 지닌 드라마로 가상의 세계와 현실의 역사적 맥락이 교차하는 부분에 대해 신중하고 심도있는 고민이 필요했으나, 정교하게 세계관을 다듬고 더욱 면밀하게 살피는 노력이 부족했습니다.

시청자 여러분의 질책을 겸허히 받아들이며, 추후 재방송 및 VOD, OTT 서비스에서 해당 부분의 오디오와 자막을 최대한 빠르게 수정하겠습니다. 시청자 여러분께 불편을 드린 점 다시 한번 깊이 사과드립니다.

앞으로 저희 제작진은 더욱 무거운 책임감을 가지고 시청자 여러분의 신뢰에 보답하는 작품을 제작하기 위해 최선을 다하겠습니다.