빠니보틀, 노홍철·최강록·고경표와 여행 중 목 나갔다 “넓은 아량 부탁”

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[스포츠조선 조민정 기자] 유튜버 빠니보틀이 해외 투어 근황을 공개했다.

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빠니보틀은 16일 자신의 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 "현재 최강록 형님, 노홍철 형님, 고경표 동생과 함께 재밌는 투어를 나와 있다"고 밝혔다. 이어 "개인 여행 콘텐츠도 곧 올릴 예정이지만 지금 촬영 때문에 조금 늦어질 것 같다"며 근황을 전했다.

또 그는 "첫날부터 소리 지른다고 목이 계속 쉬어 있다"며 웃픈 상황도 덧붙였다.

공개된 사진 속 빠니보틀은 노홍철, 최강록, 고경표와 함께 해외 관광지로 보이는 장소에서 투어를 즐기고 있다. 한 손에 지도를 든 채 길을 찾는 모습부터 환하게 웃으며 이동하는 모습까지 담겼다. 빠니보틀은 민트색 작업복 스타일 의상을 입고 등장해 시선을 끌었고 노홍철은 특유의 긴 헤어스타일과 선글라스로 자유로운 분위기를 자아냈다.

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빠니보틀은 "올해도 이런저런 재밌는 영상과 방송으로 찾아뵙겠다"며 "부디 넓은 아량을 베풀어주시길 간절히 부탁드린다"고 덧붙였다.

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한편 빠니보틀은 여행 콘텐츠와 예능 활동을 병행하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com