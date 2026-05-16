“BTS 만난 랑데뷰 원장님”…이수지, 방탄 콘서트서 성덕 됐다

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그우먼 이수지가 그룹 BTS과 만난 근황을 공개했다.

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이수지는 16일 자신의 SNS에 "BTS 콘서트 직관한 역사적인 날. 응원합니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이수지는 자신의 유튜브 콘텐츠 속 인기 부캐 '랑데뷰 미용실 원장' 스타일링으로 등장해 눈길을 끌었다. 화려한 헤어와 메이크업, 독특한 패션까지 완벽하게 재현한 모습이었다.

이수지는 방탄소년단 멤버들과 나란히 서서 손하트 포즈를 취하거나 환하게 웃으며 유쾌한 분위기를 자아냈다. 멤버들 역시 장난기 가득한 표정으로 이수지와 호흡을 맞췄다.

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특히 방탄소년단 멤버 지민과의 인연도 다시 주목받고 있다.

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앞서 지난 3월 지민은 이수지의 유튜브 채널 '핫이슈지' 속 콘텐츠 '랑데뷰 미용실'에 직접 출연해 화제를 모았다. 당시 지민은 이수지와 능청스러운 상황극 호흡을 보여주며 큰 웃음을 안긴 바 있다.

팬들은 "랑데뷰 원장 세계관 미쳤다", "BTS도 못 피한 이수지 부캐", "지민 표정 너무 웃기다", "진짜 역사적인 조합" 등의 반응을 보였다.

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한편 이수지는 유튜브 채널 '핫이슈지'를 통해 '랑데뷰 미용실 원장' 등 다양한 부캐릭터 콘텐츠로 큰 인기를 얻고 있다.

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방탄소년단은 현재 월드투어를 진행 중이며 오는 7월 열리는 2026 북중미 월드컵 하프타임 쇼에 마돈나, 샤키라와 함께 공동 헤드라이너로 참석할 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com