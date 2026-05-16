왕관 벗은 아이유♥변우석, 야구장 전광판서 국민 앞 격렬 키스 엔딩[종합]

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[스포츠조선 조민정 기자] MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'이 아이유와 변우석의 해피엔딩으로 막을 내렸다.

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16일 방송된 최종회에서는 왕실을 폐지하고 평범한 삶을 선택한 성희주(아이유)와 이안(변우석)의 모습이 그려졌다.

왕위에 오른 이안은 가장 먼저 '군주제 폐지'를 추진했다. 그는 성희주에게 "타고난 신분이 특권이자 제약이 되는 시작이 왕실"이라며 자신의 뜻을 털어놨다.

이에 성희주는 "역모인 줄 알았는데 혁명이었구나"라며 미소 지었고 이안은 "겨우 가진 신분인데 놓을 준비가 됐냐"고 물었다.

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성희주는 "내가 신분을 갖고 싶었던 게 아니라 그 때문에 놓친 기회들이 싫었던 것"이라고 답했고 이안은 "그때 알았다. 네가 내 혁명이었다"고 고백하며 서로를 끌어안았다.

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하지만 군주제 폐지는 쉽지 않았다. 기득권 세력과 종친, 내각 모두가 반대에 나섰고 민정우(노상현)는 왕실 예산 지급까지 막으며 이안을 압박했다.

이에 성희주는 "돈 많은 외척 뒀다가 뭐하냐. 이럴 때 쓰는 거지"라며 왕실 예산을 뛰어넘는 금액을 기부하며 정면 돌파했다.

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이후 성희주는 공개 석상에서 민정우가 이안 시해를 시도했던 정황이 담긴 녹취 파일까지 공개했다. 녹취에는 "필요하다면 몇 번이고 다시 할 것"이라는 민정우의 목소리가 담겨 있었다.

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결국 민정우는 체포됐고, 이안은 국민투표를 통해 군주제 폐지를 확정했다.

왕실이 사라진 뒤 두 사람은 비로소 평범한 연애를 시작했다. 성희주는 캐슬그룹 경영에 복귀했고, 이안은 "희주야", "자기야"라며 달달한 모습을 드러냈다.

특히 마지막 장면에서는 야구장 데이트를 즐기던 두 사람이 전광판 키스타임에 맞춰 진한 입맞춤을 나눠 시청자들의 설렘을 자아냈다. 신분과 시선 때문에 감정을 숨겨야 했던 두 사람이 국민들 앞에서 거리낌 없이 사랑을 표현하며 완벽한 해피엔딩을 완성했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com