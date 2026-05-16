환희母, 비행기선 눈시울 붉히더니 오픈카 보고 돌변 “거지 같은 차” 욕설 폭발(‘살림남’)

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[스포츠조선 조민정 기자] 환희가 74세 어머니와 첫 제주도 여행을 떠난 가운데 감동과 폭소를 오가는 어머니의 반응이 시청자들을 사로잡았다.

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16일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 환희 모자의 제주 여행기가 공개됐다.

이날 환희 어머니는 74년 인생 처음으로 비행기를 타게 됐다. 공항에 도착한 어머니는 "처음이라 떨린다. 어제 준비하면서 설레더라. 눈물 날 것 같다"고 말했다. 환희는 "나는 원래 눈물이 없는 사람"이라고 허세를 부렸지만 앞선 방송에서 어머니의 영정사진 촬영을 보며 오열했던 장면이 자료화면으로 공개돼 웃음을 안겼다.

하지만 감동도 잠시, 환희의 장난이 시작됐다.

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환희는 "비행기 탈 때는 신발을 벗고 들어가야 한다"고 거짓말했고 이를 믿은 어머니는 기내에 들어서자마자 실제로 신발을 벗었다. 승무원들까지 당황하자 뒤늦게 장난임을 깨달은 어머니는 "처음 가는 표시 다 냈다"며 "어휴 저런 싸가지"라고 타박했다.

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환희는 여기서 멈추지 않고 "이륙할 때 고개 숙이면 연료 절감된다"고 또 장난을 쳤고 어머니는 이번에도 그대로 따라 했다가 "바보XX, 엄마 놀리는 거 봐"라며 분노해 폭소를 자아냈다.

하지만 비행기 창밖 풍경을 본 어머니는 금세 감격했다. 그는 "비행기가 이런 거구나 싶었다. 행복했다. 살림남 덕에 이런 것도 해본다"며 웃었고, 환희 역시 "원래 살림남 안 하려고 했잖아"라고 말했다.

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어머니는 "이렇게 좋을 줄 몰랐다"며 "며느리도 방송 보고 울었다더라. 이제 생신도 챙기고 잘하겠다고 했다"고 털어놨다.

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제주도 도착 후에는 결국 눈물을 보였다. 어머니는 "제주공항 글씨 보는 순간 가슴이 찢어지는 것 같았다. 내가 진짜 여길 왔네 싶었다"며 돌아가신 친정어머니를 떠올렸다.

환희 역시 "엄마가 늘 긴장하고 남 눈치 보며 살았는데 이번 여행만큼은 좀 내려놓았으면 좋겠다"고 말했다.

그러나 감동 분위기는 오래가지 않았다. 환희가 준비한 파란색 오픈카를 본 어머니는 "차 색깔이 왜 이래. 날라리 같다"며 "이런 거지 같은 차를 괴상망측한 색으로 골라서 열받아 죽겠다"고 독설을 퍼부었다. 환희 역시 예상 못 한 반응에 웃음을 터뜨렸다.

하지만 막상 해안도로에서 바다를 본 어머니는 "넓고 좋다", "74년 만에 바다 본다"며 연신 감탄했고 "춤추고 싶을 정도였다"고 행복해했다. 이어 유채꽃밭에서는 꽃을 보며 혼잣말까지 하는 순수한 모습을 보였고 환희는 "엄마의 소녀 감성을 처음 봤다"고 뭉클해했다.

다만 식당에서는 또다시 까칠 모드가 발동했다. 평소 외모 콤플렉스 때문에 환희와 식사도 거부해왔던 어머니는 이번에도 마주 앉는 대신 바 테이블에 나란히 앉아 식사했다. 환희는 "비록 옆에서 먹었지만 제주도까지 와서 같이 밥 먹어준 것만으로도 고맙다"고 말해 훈훈함을 더했다.

한편 '살림남'은 매주 토요일 오후 9시 20분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com