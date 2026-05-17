허안나, 친언니 잃고 오열했는데..연이은 가족과의 이별, 하루새 반려견·반려묘 떠나보냈다

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[스포츠조선 박아람 기자] 허안나가 연이어 가족 같은 존재들과 이별하며 안타까움을 더하고 있다.

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허안나는 17일 "나의 하얀 고양이 흰돌이 2026년 5월 17일 고양이별로 소풍가다"라며 반려묘와의 이별 소식을 전했다.

이어 그는 "언니가 우리 아기 꼭 찾을게"라고 덧붙이며 미어지는 심경을 드러냈다.

앞서 전날에는 "유리 17살 2026. 05. 16 강아지별로 소풍감"이라며 17년을 함께한 반려견과 이별했음을 알렸다.

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허안나는 하루 사이 반려견과 반려묘를 모두 떠나보내며 깊은 슬픔에 잠기게 됐다.

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허안나는 지난달 방송된 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'에 출연해 가족사를 고백하기도 했다.

당시 그는 "언니가 2020년에 갑자기 하늘나라로 갔다. 언니가 우울증을 앓았다. 언니가 마음이 아파서 먼저 갔다"고 털어놓으며 세상을 떠난 언니를 향한 그리움을 전해 안타까움을 안겼다.

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사랑하는 언니를 떠나보낸 데 이어, 오랜 시간을 함께한 반려견과 반려묘까지 잃게 되면서 허안나의 가슴 아픈 사연이 더욱 먹먹함을 안기고 있다.

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한편 허안나는 지난 2019년 동갑내기 코미디언 오경주와 결혼했으며, 현재 시험관 시술을 준비 중인 것으로 알려졌다.

tokkig@sportschosun.com