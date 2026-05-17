편승엽, 걸그룹 딸 근황 “가수 활동 대신 네일숍 운영 중” (데이앤)

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 편승엽이 아이돌 그룹 '비피팝' 리더로 활동했던 딸 편수지의 근황에 대해 언급했다.

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16일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 편승엽이 출연했다.

이날 편승엽은 "사실 선배 가수들이 보면 자식이 가수를 하겠다고 하면 반대하는 경우가 많다. 그만큼 힘든 길이기 때문"이라며 "딸이 가수를 하겠다고 했을 때 반대하지 않았느냐"는 질문을 받았다.

이에 그는 "반대하지 않았다"라고 답하며 "아이들이 가장 중요한 시기에 제가 아버지로서 상처를 많이 준 부분이 있어서, 하고 싶은 일을 막는 것이 쉽지 않았다"고 털어놨다. 그는 세 차례 이혼 경험이 있다.

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이어 "무엇이든 시기가 있고, 출중히 잘하는 친구라 믿었다. 직접 경험해봐야 스스로 느낄 것이라 생각했다"고 덧붙였다.

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현재 딸은 가수 활동 대신 네일 아트숍을 운영 중인 것으로 알려졌다.

편승엽은 편수지를 포함해, 배다른 5남매의 양육을 책임지며 키워왔다고 밝혔다. 그는 "아이들에게 항상 미안한 마음이 있다"고 전하면서도 "아이들끼리는 서로 연락을 자주 하며 우애가 좋다"고 전했다.

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tokkig@sportschosun.com