노지훈, 용인 집단 식중독 피해 "6일간 6kg 빠져, 40도 고열에 죽다 살아났다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 노지훈이 최근 경기 용인에서 발생한 대규모 집단 식중독 의심 사고 피해 사실을 직접 밝혔다.

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노지훈은 17일 자신의 SNS를 통해 병원 응급실을 찾은 모습과 수액을 맞고 있는 사진을 공개하며 충격적인 근황을 전했다.

그는 "기사에도 났던 용인에서 집단 식중독. 정말 끔찍하다"라며 "6일 만에 6kg 빠지고 열도 40도 가까이 올라 떨어지지도 않았다. 정말 죽다 살아났다"라고 털어놨다.

이어 "여러분 더운 날 음식 조심히 드시라"라고 당부하며 후유증으로 힘들었던 상황을 전했다.

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공개된 사진 속 노지훈은 병원 침대에 누운 채 링거를 맞고 있는 모습으로 안타까움을 자아냈다. 급격히 수척해진 모습까지 더해지며 팬들의 걱정도 이어지고 있다.

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앞서 경기도 용인시에서는 한 프랜차이즈 식당을 중심으로 대규모 집단 식중독 의심 사고가 발생해 보건당국이 조사에 착수했다.

용인시에 따르면 지난 11일 오전 9시쯤 해당 식당을 이용한 손님들이 설사와 고열 등 증상을 보인다는 신고가 접수됐다. 이후 유사 사례가 잇따르며 논란이 커졌다.

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보건당국은 지난 9일부터 10일까지 해당 식당 방문객이 약 900명에 달하는 것으로 파악했으며, 이 가운데 300명 이상이 식중독 의심 증상을 호소한 것으로 전해졌다.

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현재 보건당국은 식당에서 사용한 식재료와 조리도구, 환자 검체 등을 확보해 경기도보건환경연구원에 정밀 검사를 의뢰한 상태다. 해당 식당은 사건 이후 휴업에 들어갔으며, 역학조사 결과에 따라 행정처분 여부가 결정될 예정이다.

한편 노지훈은 지난 2018년 레이싱 모델 이은혜와 결혼해 슬하에 1남을 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com