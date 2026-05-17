장동주, '회사 몰래' 은퇴 발표 파장…소속사 "무책임한 행동, 신뢰 깨졌다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 장동주의 매니지먼트 더블유가 갑작스러운 은퇴 발표에 대해 "사전 논의 없는 독단적 결정"이었다며 강경한 입장을 밝혔다.

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17일 매니지먼트 더블유는 공식 입장문을 통해 "최근 언론 및 SNS 등을 통해 알려진 장동주 배우의 은퇴 발표는 당사와 어떠한 사전 논의나 협의 없이 배우 본인의 일방적인 판단으로 이루어진 사안"이라고 밝혔다.

이어 "당사는 해당 내용을 사전에 전달받지 못했으며 발표 이후 상황을 인지하게 됐다"고 설명했다.

소속사는 특히 이번 사안을 두고 "계약 기간 중인 배우로서 책임과 신뢰를 저버린 매우 무책임한 행동"이라고 강하게 지적했다.

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그러면서 "이로 인해 발생한 혼란과 피해의 책임은 전적으로 배우 본인에게 있음을 분명히 밝힌다"고 강조했다.

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또 "당사는 배우의 독단적인 결정으로 피해를 입은 관계자 및 파트너사들과의 상황 수습에 최선을 다하고 있다"며 "본 사안에 대해 엄중한 입장으로 대응 중"이라고 덧붙였다.

아울러 소속사는 "현재 장동주 배우와의 신뢰 관계가 사실상 회복 불가능한 수준에 이르렀다고 판단하고 있다"며 "향후 전속계약 유지 여부를 포함한 모든 사항을 신중히 검토할 예정"이라고 밝혀 사실상 결별 가능성까지 시사했다

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앞서 장동주는 개인 SNS 등을 통해 갑작스럽게 연예계 은퇴를 선언해 팬들에게 충격을 안긴 바 있다. 하지만 이후 소속사가 "사전 논의 없었다"는 입장을 내놓으면서 양측 갈등이 수면 위로 드러난 상황이다.

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narusi@sportschosun.com