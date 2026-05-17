토니안, 주식으로 월 8,000만 원 수익… "슈퍼카 3대 날리고 피눈물 공부"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 토니안이 주식으로 월 8,000만 원 수익을 인증했다.

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17일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 최근 주식에 빠져 두문불출하고 있는 토니안의 일상이 공개됐다.

이날 토니안은 오전 9시 정각이 되고 주식 시장이 개장하자 모니터 앞에서 집중했다. 다행이 빨간 불을 확인한 그는 "매일 이런 날이면 좋겠다"며 좋아했다.

하지만 그는 보유하던 대형주를 전량 매도하고, 변동성이 큰 소형주에 들어가는 과감한 투자를 했다. 이에 소형주는 구매 한 시간만에 하락해 무려 295만원이라는 막대한 손실을 보게 됐다.

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그런가 하면, 주식 투자 선배 김보성, 김준호가 토니안의 집을 찾았다. 다시 주식을 시작한지 4개월 차라는 토니안은 "(예전에 주식할 때는) 지인 얘기 듣고 샀다. 그때는 손해를 좀 많이 봤었다"고 털어 놓았다. 당시 "슈퍼카 약 3대 값 정도"라고 손해 금액을 간접적으로 언급해 눈길을 끌었다.

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하지만 토니안은 "이번에는 내가 공부를 해야겠다 결심했다. 그래서 하루에 5~6시간씩 공부를 했다"면서, 필기가 꼼꼼한 노트를 공개했다.

이에 토니안은 작년 12월에는 약 2,500만 원부터 올해 4월 약 3,500만 원까지, 주식 투자로 올린 최대 실현 손익이 월 8,000만 원이라고 밝혀 모두를 놀라게 만들었다.

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olzllovely@sportschosun.com