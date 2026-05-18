박유천, M자 이마에 깊은 다크서클까지…팬들 안타까움 자아낸 근황

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[스포츠조선 김준석 기자] 박유천이 또다시 수척한 근황을 공개하며 팬들의 걱정을 자아냈다.

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깊어진 다크서클과 휑해 보이는 헤어라인까지 드러나며 "건강 괜찮은 거냐"는 반응도 이어지고 있다.

17일 박유천은 자신의 SNS를 통해 "모레 파이널 하네다 잘 부탁드립니다"라며 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 박유천은 어두운 조명 아래 흰 티셔츠 차림으로 카메라를 응시하고 있는 모습이다.

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창밖 야경을 배경으로 셀카를 남겼지만, 이전보다 더욱 핼쑥해진 얼굴과 퀭한 분위기가 먼저 눈길을 끌었다.

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특히 움푹 들어간 눈가와 짙어진 다크서클, M자 형태가 도드라진 헤어라인까지 그대로 드러나면서 팬들의 우려가 이어졌다.

일부 팬들은 "얼굴이 너무 야위었다", "많이 지쳐 보인다", "건강 잘 챙겼으면 좋겠다" 등의 반응을 보였다.

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앞서 박유천은 조카를 안고 찍은 사진을 공개했을 당시에도 앙상하게 마른 팔뚝과 수척한 비주얼로 화제를 모은 바 있다. 당시에도 "무슨 일 있는 것 아니냐", "살이 너무 빠진 것 같다"는 걱정 어린 반응이 쏟아졌다.

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한편 박유천은 현재 일본을 중심으로 해외 활동을 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com