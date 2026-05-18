코르티스, 탈신인급 질주…美 '빌보드 200' 3위→음방 7관왕

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 코르티스가 무서운 성장세를 보이고 있다.

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18일 미국 음악 전문 매체 빌보드에 따르면 코르티스의 미니 2집 '그린그린'이 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'(23일자) 3위에 올랐다. '그린그린'은 8만 1500장의 판매고를 올렸으며, SEA 유닛(스트리밍 횟수를 환산한 판매량)은 5500장으로 집계됐다. 지난해 9월 데뷔 앨범 '컬러 아웃사이드 더 라인스'로 15위 데뷔 기록을 세웠던 코르티스가 자체 최고 기록을 갈아치운 것.

이로써 코르티스는 데뷔 9개월 만에 '빌보드 200' 톱3 기록을 세웠다. 이는 프로젝트 팀을 제외하면 역대 K팝 그룹 중 가장 빠른 속도다. 또 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 중 해당 차트 톱3에 오른 팀도 코르티스 뿐이다.

타이틀곡 '레드레드'는 국내 음악방송 '그랜드슬램'을 달성했다. 지난 13~17일 방송된 MBC M, MBC every1 '쇼! 챔피언', Mnet '엠카운트다운', KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 1위를 모두 차지하며 음악방송 7관왕 기록을 세웠다.

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멤버들은 17일 팬소통 플랫폼 위버스를 통해 "멤버들이 25%, 많은 스태프분들이 25%를 기여했다면 나머지 50%는 코어(COER.팬덤명)분들 덕분이다. 앞으로도 더 잘해야겠다는 생각이 가장 많이 든다"라고 감사함을 전했다. 무대에서도 "코어분들과 같이 이뤄낸 상이라서 너무 행복하다. 사랑한다"라고 외쳤다.

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'레드레드'는 음원 차트에서도 강세를 보이고 있다.

지난달 27일 멜론 일간 차트에 90위로 진입한 '레드레드'는 15일과 16일에는 차트 2위까지 치고 올라갔다. 16일에는 벅스에서 6일째, 17일에는 애플뮤직 '오늘의 톱 100 : 한국' 차트에서 22일째 1위 기록을 이어갔다. 글로벌 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서는 25일 동안 순위권을 유지했고 '위클리 톱 송 글로벌'에서는 3주 연속 차트인했다.

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코르티스는 13일 단국대 죽전 캠퍼스, 14일 홍익대 서울캠퍼스 축제 무대에서 30여분 동안 열띤 무대를 꾸미며 팬들과 소통했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com